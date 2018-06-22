Анонс: деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях»

Деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях», организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 26 июля 2018 года.

Фармацевтика – успешно развивающийся сектор российской промышленности. В отрасли происходит активное импортозамещение, а значительная часть производимых лекарств относится к высокотехнологичной продукции. Изменчивость экономики и постоянное развитие технологий на производстве влечет за собой и новые требования к персоналу. На деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях» обсудим, как HR-директору фармацевтической компании создать успешный бренд работодателя, как привлекать и обучать редкие и молодые таланты, а также как работать с корпоративной культурой в зависимости от целей компании.

Ключевые темы делового завтрака:

Трансформация корпоративной культуры под потребности бизнеса и управление персоналом с учетом ценностей компании

Построение эффективного управления персоналом на основе HR-аналитики

Как провести автоматизацию работы с персоналом

Как эффективно внедрить Digital-HR Marketing для построения сильного HR-бренда работодателя

Успешное внедрение принципа Diversity в компании для построения кросс-функциональных команд

Построение качественной EVP-системы для привлечения и удержания персонала

Как наладить долгосрочное сотрудничество с образовательными учреждениями для обеспечения кадрового резерва компании

Как организовать обучение сотрудников на производстве с учетом стандарта GMP

Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

Среди спикеров конференции:

Ольга Гадецкая , директор по работе с персоналом, Санофи

, директор по работе с персоналом, Санофи Ольга Мирошникова , руководитель группы подбора и адаптации персонала, Герофарм

, руководитель группы подбора и адаптации персонала, Герофарм Ирина Андрианова , директор по персоналу, АВВА РУС

, директор по персоналу, АВВА РУС Татьяна Коломеец , директор по персоналу, Кьези Фармасьютикалс

, директор по персоналу, Кьези Фармасьютикалс Юлия Хиванцева , HR-директор, Ранбакси, Сан Фарма

, HR-директор, Ранбакси, Сан Фарма Ирина Смешкова , руководитель направления кадрового администрирования, Abbott

, руководитель направления кадрового администрирования, Abbott Ольга Никулова , директор по персоналу, Верофарм

, директор по персоналу, Верофарм Алина Манцева, директор по персоналу по региону Россия и Евразия, АстраЗенека

Место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская, д. 19.

По вопросам участия в деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях», возможности выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

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