Анонс: деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях»

Деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях», организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 26 июля 2018 года.
Фармацевтика – успешно развивающийся сектор российской промышленности. В отрасли происходит активное импортозамещение, а значительная часть производимых лекарств относится к высокотехнологичной продукции. Изменчивость экономики и постоянное развитие технологий на производстве влечет за собой и новые требования к персоналу. На деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях» обсудим, как HR-директору фармацевтической компании создать успешный бренд работодателя, как привлекать и обучать редкие и молодые таланты, а также как работать с корпоративной культурой в зависимости от целей компании.
Ключевые темы делового завтрака:
- Трансформация корпоративной культуры под потребности бизнеса и управление персоналом с учетом ценностей компании
- Построение эффективного управления персоналом на основе HR-аналитики
- Как провести автоматизацию работы с персоналом
- Как эффективно внедрить Digital-HR Marketing для построения сильного HR-бренда работодателя
- Успешное внедрение принципа Diversity в компании для построения кросс-функциональных команд
- Построение качественной EVP-системы для привлечения и удержания персонала
- Как наладить долгосрочное сотрудничество с образовательными учреждениями для обеспечения кадрового резерва компании
- Как организовать обучение сотрудников на производстве с учетом стандарта GMP
- Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.
Среди спикеров конференции:
- Ольга Гадецкая, директор по работе с персоналом, Санофи
- Ольга Мирошникова, руководитель группы подбора и адаптации персонала, Герофарм
- Ирина Андрианова, директор по персоналу, АВВА РУС
- Татьяна Коломеец, директор по персоналу, Кьези Фармасьютикалс
- Юлия Хиванцева, HR-директор, Ранбакси, Сан Фарма
- Ирина Смешкова, руководитель направления кадрового администрирования, Abbott
- Ольга Никулова, директор по персоналу, Верофарм
- Алина Манцева, директор по персоналу по региону Россия и Евразия, АстраЗенека
Место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская, д. 19.
По вопросам участия в деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях», возможности выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.
Актуальная информация на сайте.