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Анонс: деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях»

22.06.2018

Деловой завтрак «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях», организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 26 июля 2018 года.

Фармацевтика – успешно развивающийся сектор российской промышленности. В отрасли происходит активное импортозамещение, а значительная часть производимых лекарств относится к высокотехнологичной продукции. Изменчивость экономики и постоянное развитие технологий на производстве влечет за собой и новые требования к персоналу. На деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях» обсудим, как HR-директору фармацевтической компании создать успешный бренд работодателя, как привлекать и обучать редкие и молодые таланты, а также как работать с корпоративной культурой в зависимости от целей компании.

Ключевые темы делового завтрака:

  • Трансформация корпоративной культуры под потребности бизнеса и управление персоналом с учетом ценностей компании
  • Построение эффективного управления персоналом на основе HR-аналитики
  • Как провести автоматизацию работы с персоналом
  • Как эффективно внедрить Digital-HR Marketing для построения сильного HR-бренда работодателя
  • Успешное внедрение принципа Diversity в компании для построения кросс-функциональных команд
  • Построение качественной EVP-системы для привлечения и удержания персонала
  • Как наладить долгосрочное сотрудничество с образовательными учреждениями для обеспечения кадрового резерва компании
  • Как организовать обучение сотрудников на производстве с учетом стандарта GMP
  • Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

Среди спикеров конференции:

  • Ольга Гадецкая, директор по работе с персоналом, Санофи
  • Ольга Мирошникова, руководитель группы подбора и адаптации персонала, Герофарм
  • Ирина Андрианова, директор по персоналу, АВВА РУС
  • Татьяна Коломеец, директор по персоналу, Кьези Фармасьютикалс
  • Юлия Хиванцева, HR-директор, Ранбакси, Сан Фарма
  • Ирина Смешкова, руководитель направления кадрового администрирования, Abbott
  • Ольга Никулова, директор по персоналу, Верофарм
  • Алина Манцева, директор по персоналу по региону Россия и Евразия, АстраЗенека

Место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская, д. 19.

По вопросам участия в деловом завтраке «Практика управления персоналом в фармацевтических компаниях», возможности выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

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Метки
деловой завтрак
CFO-Russia
управление персоналом
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
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