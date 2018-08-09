Анонс: форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»

Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!
В фокусе обсуждения:
- Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?
- Российские и международные аналитические исследования.
- Экспорт российских товаров и услуг.
- Борьба с онкозаболеваниями.
- Вопросы кадрового дефицита.
- Формирование системы защиты прав пациентов.
- Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.
Подробности на официальном сайте мероприятия.
Место проведения:
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 21, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Контакты:
Шиловская Анастасия
- +7 (812) 325-60-80 доб. 249
- e-mail: Shilovskaya@spb.vedomosti.ru
- сайт: https://events.vedomosti.ru