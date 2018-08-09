Анонс: форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»

Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!

В фокусе обсуждения:

Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?

Российские и международные аналитические исследования.

Экспорт российских товаров и услуг.

Борьба с онкозаболеваниями.

Вопросы кадрового дефицита.

Формирование системы защиты прав пациентов.

Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.

Подробности на официальном сайте мероприятия.

Место проведения:

Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 21, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Контакты:

Шиловская Анастасия