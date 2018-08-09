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Анонс: форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»

09.08.2018

Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!

В фокусе обсуждения:

  • Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?
  • Российские и международные аналитические исследования.
  • Экспорт российских товаров и услуг.
  • Борьба с онкозаболеваниями.
  • Вопросы кадрового дефицита.
  • Формирование системы защиты прав пациентов.
  • Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.

Подробности на официальном сайте мероприятия.

Место проведения:

Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 21, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Контакты:

Шиловская Анастасия

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Метки
форум
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
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