Анонс: форум Online Retail Russia

Весь Online Retail на одной деловой площадке!
Главное событие года в сфере E-commerce форум Online Retail Russia пройдет 12-13 апреля в Москве.
Более 250 участников – первые лица мультиканальных ритейлеров и онлайн-магазинов, директора по маркетингу, руководители интернет-проектов – в течение двух дней деловой и неформальной программы обсудят вопросы развития бизнеса в онлайне, выступят с лучшими кейсами по интернет-маркетингу, е-мерчендайзингу, логистике и другим ключевым направлениям онлайн-ритейла.
Life-style marketing, увеличение трафика с мобильных устройств, финтех и платежные привычки покупателя, логистика, онлайн-мерчендайзинг, Big Data, программы лояльности станут ключевыми темами докладов ведущих экспертов отрасли.
Форум откроет Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.
В мероприятии также примут участие:
- Александр Сизинцев, генеральный директор, Biletix.ru
- Андрей Рождественский, руководитель интернет-проекта, Kari
- Антон Дергилев, руководитель направления омниканальных продаж, Adidas
- Антон Козлов, сооснователь, управляющий партнер, 4fresh.ru
- Винсент Лутенс, директор департамента интернет-продаж, «Спортмастер»
- Денис Кучеров, заместитель директора по электронной коммерции бренда Befree, Melon Fashion Group
- Дмитрий Дворецкий, директор по электронной коммерции, Hoff
- Дмитрий Кибкало, основатель, генеральный директор, «Мосигра»
- Дмитрий Костыгин, совладелец, «Юлмарт»
- Евгений Щепелин, директор по развитию бизнеса, «Яндекс.Маркет»
- Егор Ланько, директор omni-channel, «Азбука вкуса»
- Зоя Кайгородова, e-commerce директор, Simple
- Иван Хмелевской, сооснователь, генеральный директор, InMyRoom
- Константин Шикин, директор по развитию бизнеса в сети, Splat
- Линар Хуснуллин, основатель, генеральный директор, KazanExpress
- Мария Левина, сооснователь, генеральный директор, TheFurnish.ru
- Мария Милашевич, консультант, Euromonitor International
- Марк Завадский, глава, Alibaba Russia
- Ольга Зиновьева, основатель, генеральный директор, Elementaree
- Ольга Сатановская, директор, Quelle.ru
- Полина Росс, руководитель направления развития интернет-продаж, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»
- Сергей Черкасов, руководитель департамента директ-маркетинга, «Почта России»
- Соломон Кунин, генеральный директор, Goods
- Юлия Горяева, генеральный директор, «Спар-онлайн»
Традиционно на полях форума состоятся сессии двухсторонних встреч и переговоров о сотрудничестве в формате 1:1 между торговыми интернет-площадками и магазинами и поставщиками товаров.
Online Retail Russia 2018 − это живая практика и столкновение различных подходов к развитию, проверенных опытом.
Организатор форума − BBCG (B2B Conference Group).