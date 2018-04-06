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Лента · В России
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Анонс: форум Online Retail Russia

06.04.2018

Весь Online Retail на одной деловой площадке!

Главное событие года в сфере E-commerce форум Online Retail Russia пройдет 12-13 апреля в Москве.

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Более 250 участников – первые лица мультиканальных ритейлеров и онлайн-магазинов, директора по маркетингу, руководители интернет-проектов – в течение двух дней деловой и неформальной программы обсудят вопросы развития бизнеса в онлайне, выступят с лучшими кейсами по интернет-маркетингу, е-мерчендайзингу, логистике и другим ключевым направлениям онлайн-ритейла.

Life-style marketing, увеличение трафика с мобильных устройств, финтех и платежные привычки покупателя, логистика, онлайн-мерчендайзинг, Big Data, программы лояльности станут ключевыми темами докладов ведущих экспертов отрасли.

Форум откроет Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В мероприятии также примут участие:

  • Александр Сизинцев, генеральный директор, Biletix.ru
  • Андрей Рождественский, руководитель интернет-проекта, Kari
  • Антон Дергилев, руководитель направления омниканальных продаж, Adidas
  • Антон Козлов, сооснователь, управляющий партнер, 4fresh.ru
  • Винсент Лутенс, директор департамента интернет-продаж, «Спортмастер»
  • Денис Кучеров, заместитель директора по электронной коммерции бренда Befree, Melon Fashion Group
  • Дмитрий Дворецкий, директор по электронной коммерции, Hoff
  • Дмитрий Кибкало, основатель, генеральный директор, «Мосигра»
  • Дмитрий Костыгин, совладелец, «Юлмарт»
  • Евгений Щепелин, директор по развитию бизнеса, «Яндекс.Маркет»
  • Егор Ланько, директор omni-channel, «Азбука вкуса»
  • Зоя Кайгородова, e-commerce директор, Simple
  • Иван Хмелевской, сооснователь, генеральный директор, InMyRoom
  • Константин Шикин, директор по развитию бизнеса в сети, Splat
  • Линар Хуснуллин, основатель, генеральный директор, KazanExpress
  • Мария Левина, сооснователь, генеральный директор, TheFurnish.ru
  • Мария Милашевич, консультант, Euromonitor International
  • Марк Завадский, глава, Alibaba Russia
  • Ольга Зиновьева, основатель, генеральный директор, Elementaree
  • Ольга Сатановская, директор, Quelle.ru
  • Полина Росс, руководитель направления развития интернет-продаж, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»
  • Сергей Черкасов, руководитель департамента директ-маркетинга, «Почта России»
  • Соломон Кунин, генеральный директор, Goods
  • Юлия Горяева, генеральный директор, «Спар-онлайн»

Традиционно на полях форума состоятся сессии двухсторонних встреч и переговоров о сотрудничестве в формате 1:1 между торговыми интернет-площадками и магазинами и поставщиками товаров.

Online Retail Russia 2018 − это живая практика и столкновение различных подходов к развитию, проверенных опытом.

Организатор форума − BBCG (B2B Conference Group).

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Метки
форум
E-commerce
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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