Анонс: форум Online Retail Russia

Весь Online Retail на одной деловой площадке!

Главное событие года в сфере E-commerce форум Online Retail Russia пройдет 12-13 апреля в Москве.

Более 250 участников – первые лица мультиканальных ритейлеров и онлайн-магазинов, директора по маркетингу, руководители интернет-проектов – в течение двух дней деловой и неформальной программы обсудят вопросы развития бизнеса в онлайне, выступят с лучшими кейсами по интернет-маркетингу, е-мерчендайзингу, логистике и другим ключевым направлениям онлайн-ритейла.

Life-style marketing, увеличение трафика с мобильных устройств, финтех и платежные привычки покупателя, логистика, онлайн-мерчендайзинг, Big Data, программы лояльности станут ключевыми темами докладов ведущих экспертов отрасли.

Форум откроет Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В мероприятии также примут участие:

Александр Сизинцев , генеральный директор, Biletix.ru

, генеральный директор, Biletix.ru Андрей Рождественский , руководитель интернет-проекта, Kari

, руководитель интернет-проекта, Kari Антон Дергилев , руководитель направления омниканальных продаж, Adidas

, руководитель направления омниканальных продаж, Adidas Антон Козлов , сооснователь, управляющий партнер, 4fresh.ru

, сооснователь, управляющий партнер, 4fresh.ru Винсент Лутенс , директор департамента интернет-продаж, «Спортмастер»

, директор департамента интернет-продаж, «Спортмастер» Денис Кучеров , заместитель директора по электронной коммерции бренда Befree, Melon Fashion Group

, заместитель директора по электронной коммерции бренда Befree, Melon Fashion Group Дмитрий Дворецкий , директор по электронной коммерции, Hoff

, директор по электронной коммерции, Hoff Дмитрий Кибкало , основатель, генеральный директор, «Мосигра»

, основатель, генеральный директор, «Мосигра» Дмитрий Костыгин , совладелец, «Юлмарт»

, совладелец, «Юлмарт» Евгений Щепелин , директор по развитию бизнеса, «Яндекс.Маркет»

, директор по развитию бизнеса, «Яндекс.Маркет» Егор Ланько , директор omni-channel, «Азбука вкуса»

, директор omni-channel, «Азбука вкуса» Зоя Кайгородова , e-commerce директор, Simple

, e-commerce директор, Simple Иван Хмелевской , сооснователь, генеральный директор, InMyRoom

, сооснователь, генеральный директор, InMyRoom Константин Шикин , директор по развитию бизнеса в сети, Splat

, директор по развитию бизнеса в сети, Splat Линар Хуснуллин , основатель, генеральный директор, KazanExpress

, основатель, генеральный директор, KazanExpress Мария Левина , сооснователь, генеральный директор, TheFurnish.ru

, сооснователь, генеральный директор, TheFurnish.ru Мария Милашевич , консультант, Euromonitor International

, консультант, Euromonitor International Марк Завадский , глава, Alibaba Russia

, глава, Alibaba Russia Ольга Зиновьева , основатель, генеральный директор, Elementaree

, основатель, генеральный директор, Elementaree Ольга Сатановская , директор, Quelle.ru

, директор, Quelle.ru Полина Росс , руководитель направления развития интернет-продаж, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»

, руководитель направления развития интернет-продаж, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» Сергей Черкасов , руководитель департамента директ-маркетинга, «Почта России»

, руководитель департамента директ-маркетинга, «Почта России» Соломон Кунин , генеральный директор, Goods

, генеральный директор, Goods Юлия Горяева, генеральный директор, «Спар-онлайн»

Традиционно на полях форума состоятся сессии двухсторонних встреч и переговоров о сотрудничестве в формате 1:1 между торговыми интернет-площадками и магазинами и поставщиками товаров.

Online Retail Russia 2018 − это живая практика и столкновение различных подходов к развитию, проверенных опытом.

Организатор форума − BBCG (B2B Conference Group).