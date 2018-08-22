Анонс форума «Медицинский и фармацевтический бизнес»

Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!

В фокусе обсуждения:

Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?

Российские и международные аналитические исследования.

Цифровое предприятие: изменение производственного процесса и бизнес-модели.

E-health: единое пространство эффективного здравоохранения.

Государственные меры и возможные изменения в фармацевтической отрасли.

Экспорт российских товаров и услуг.

Борьба с онкозаболеваниями.

Вопросы кадрового дефицита.

Формирование системы защиты прав пациентов.

Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.

Среди спикеров:

Захар Голант , председатель правления, «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России»

, председатель правления, «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Александр Белунин , генеральный директор, «Сарштедт»

, генеральный директор, «Сарштедт» Игорь Платонов , президент, Ассоциация медицинского туризма

, президент, Ассоциация медицинского туризма Александр Солонин , генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга Борис Зингерман , руководитель направления цифровой медицины, INVITRO

, руководитель направления цифровой медицины, INVITRO Илья Горячев , старший юрист, Городисский и партнеры

, старший юрист, Городисский и партнеры Геннадий Орлов , СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга

, СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга Сергей Сорокин , генеральный директор, «Интеллоджик»

, генеральный директор, «Интеллоджик» Денис Юдчиц , генеральный директор, «Мобильные медицинские технологии»

, генеральный директор, «Мобильные медицинские технологии» Александр Семенов , президент, «Активный компонент»

, президент, «Активный компонент» Вадим Семенов, президент, «Биотек»

Подробности на официальном сайте мероприятия.

Специальная стоимость участия для Вас при регистрации до 27.08.2018 г. – 8 000 руб. плюс НДС (обычная стоимость 15 000 руб. плюс НДС).

При регистрации 2 представителей от компании стоимость участия – 7 000 руб. плюс НДС для каждого.

Место проведения:

Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 21, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Контакты:

Бородина Дарья, менеджер проектов отдела конференций