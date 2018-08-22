Анонс форума «Медицинский и фармацевтический бизнес»

Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!
В фокусе обсуждения:
- Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?
- Российские и международные аналитические исследования.
- Цифровое предприятие: изменение производственного процесса и бизнес-модели.
- E-health: единое пространство эффективного здравоохранения.
- Государственные меры и возможные изменения в фармацевтической отрасли.
- Экспорт российских товаров и услуг.
- Борьба с онкозаболеваниями.
- Вопросы кадрового дефицита.
- Формирование системы защиты прав пациентов.
- Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.
Среди спикеров:
- Захар Голант, председатель правления, «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России»
- Александр Белунин, генеральный директор, «Сарштедт»
- Игорь Платонов, президент, Ассоциация медицинского туризма
- Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
- Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины, INVITRO
- Илья Горячев, старший юрист, Городисский и партнеры
- Геннадий Орлов, СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
- Сергей Сорокин, генеральный директор, «Интеллоджик»
- Денис Юдчиц, генеральный директор, «Мобильные медицинские технологии»
- Александр Семенов, президент, «Активный компонент»
- Вадим Семенов, президент, «Биотек»
Подробности на официальном сайте мероприятия.
Специальная стоимость участия для Вас при регистрации до 27.08.2018 г. – 8 000 руб. плюс НДС (обычная стоимость 15 000 руб. плюс НДС).
При регистрации 2 представителей от компании стоимость участия – 7 000 руб. плюс НДС для каждого.
Место проведения:
- Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 21, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Контакты:
Бородина Дарья, менеджер проектов отдела конференций
- Телефон: +7 (812) 325 6080 (доб. 229)
- borodina@spb.vedomosti.ru