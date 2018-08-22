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Лента · В России
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Анонс форума «Медицинский и фармацевтический бизнес»

22.08.2018

Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!

В фокусе обсуждения:

  • Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?
  • Российские и международные аналитические исследования.
  • Цифровое предприятие: изменение производственного процесса и бизнес-модели.
  • E-health: единое пространство эффективного здравоохранения.
  • Государственные меры и возможные изменения в фармацевтической отрасли.
  • Экспорт российских товаров и услуг.
  • Борьба с онкозаболеваниями.
  • Вопросы кадрового дефицита.
  • Формирование системы защиты прав пациентов.
  • Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.

Среди спикеров:

  • Захар Голант, председатель правления, «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России»
  • Александр Белунин, генеральный директор, «Сарштедт»
  • Игорь Платонов, президент, Ассоциация медицинского туризма
  • Александр Солонин, генеральный директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
  • Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины, INVITRO
  • Илья Горячев, старший юрист, Городисский и партнеры
  • Геннадий Орлов, СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
  • Сергей Сорокин, генеральный директор, «Интеллоджик»
  • Денис Юдчиц, генеральный директор, «Мобильные медицинские технологии»
  • Александр Семенов, президент, «Активный компонент»
  • Вадим Семенов, президент, «Биотек»

Подробности на официальном сайте мероприятия.

Специальная стоимость участия для Вас при регистрации до 27.08.2018 г. – 8 000 руб. плюс НДС (обычная стоимость 15 000 руб. плюс НДС).

При регистрации 2 представителей от компании стоимость участия – 7 000 руб. плюс НДС для каждого.

Место проведения:

  • Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 21, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Контакты:

Бородина Дарья, менеджер проектов отдела конференций

Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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