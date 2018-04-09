Анонс: III Всероссийская GMP-конференция

На три дня – с 27 по 29 августа – столица Татарстана станет центром для обсуждений наиболее актуальных вопросов фармацевтического рынка России в рамках III Всероссийской GMP-конференции с международным участием.

Ожидается, что в конференции примет участие более 1000 специалистов.

Название и центральная тема конференции в 2018 году – «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». Мероприятие посетят более 20 иностранных делегаций. Эксперты мирового уровня поделятся своим опытом, будут подписаны глобальные отраслевые соглашения, а встреча инспекторатов стран ЕАЭС будет способствовать укреплению межстранового взаимодействия в области GMP.

В рамках деловой программы ведущие эксперты, представители профильных министерств и ведомств, профессиональных сообществ, представители фармпроизводств обсудят факторы роста фармацевтического рынка России и его интеграцию в глобальный отраслевой рынок. Традиционно главными темами для обсуждений станут инспектирование и соблюдение стандарта надлежащей производственной практики на фармацевтических предприятиях.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

Стать участником конференции можно, подав заявку на официальном сайте мероприятия.

Участие предоставляется на бесплатной основе, что стало возможным благодаря поддержке со стороны фармацевтических компаний. Так, компания «Гедеон Рихтер» поддерживает конференцию уже второй год, став в этот раз стратегическим партнером.