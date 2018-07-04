Анонс: IV ежегодная международная конференция «БьютиЛог – 2018»

На площадке конференции пройдет тестирование парфюмерно-косметической продукции российских производителей – номинантов 4-й Национальной премии «Моя косметика».

Конференция проходит при поддержке: ассоциаций АППИК БХ, РПКА и ведущих СМИ в области логистики.

Темы для обсуждения:

Государственное регулирование отрасли.

Реализация технического регламента. Техническое регулирование в рамках единого экономического пространства

Таможенная очистка товара. Особенности импорта и экспорта, сертификации ПКП.

Коды ОКП. Коды ТНВД при ввозе сырья для изготовления ПКП. Особенности прохождения ТО поставщиками сырья.

Сертификация российских товаров в странах MENA (арабские страны, ближний восток и т.д.) ввиду роста уровня экономического сотрудничества с Россией.

Курс на экспорт российских товаров

Импортозамещение, как вариант выхода из ситуации зависимости от зарубежных производителей сырья и аппаратуры.

Реализация парфюмерно-косметической продукции в аптечных сетях

Особенности ввоза спиртосодержащей продукции.

Правовое регулирование внутренних и международных перевозок грузов. Маркировка продукции.

Логистика изделий медназначения, используемых в эстетической медицине.

Антикризисное управление транспортной логистикой. Оптимизация маршрутов и сроков доставки, снижение затрат на перевозку продукции. Обмен опытом.

Особенности логистики Интернет магазинов

Эко-логистика: актуальность и особенности внедрения

Выбор перевозчика или оператора транспортировки. Сроки и тарифы. Отслеживание груза. Документация. Порядок расчетов.

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке – руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на ПК-рынке.

Место проведения:

Москва, ул. Лесная, 15, отель «Лесная ИНН Холидей»

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