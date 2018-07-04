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Лента · В России
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Анонс: IV ежегодная международная конференция «БьютиЛог – 2018»

04.07.2018

На площадке конференции пройдет тестирование парфюмерно-косметической продукции российских производителейноминантов 4-й Национальной премии «Моя косметика».

Конференция проходит при поддержке: ассоциаций АППИК БХ, РПКА и ведущих СМИ в области логистики.

Темы для обсуждения:

  • Государственное регулирование отрасли.
  • Реализация технического регламента. Техническое регулирование в рамках единого экономического пространства
  • Таможенная очистка товара. Особенности импорта и экспорта, сертификации ПКП.
  • Коды ОКП. Коды ТНВД при ввозе сырья для изготовления ПКП. Особенности прохождения ТО поставщиками сырья.
  • Сертификация российских товаров в странах MENA (арабские страны, ближний восток и т.д.) ввиду роста уровня экономического сотрудничества с Россией.
  • Курс на экспорт российских товаров
  • Импортозамещение, как вариант выхода из ситуации зависимости от зарубежных производителей сырья и аппаратуры.
  • Реализация парфюмерно-косметической продукции в аптечных сетях
  • Особенности ввоза спиртосодержащей продукции.
  • Правовое регулирование внутренних и международных перевозок грузов. Маркировка продукции.
  • Логистика изделий медназначения, используемых в эстетической медицине.
  • Антикризисное управление транспортной логистикой. Оптимизация маршрутов и сроков доставки, снижение затрат на перевозку продукции. Обмен опытом.
  • Особенности логистики Интернет магазинов
  • Эко-логистика: актуальность и особенности внедрения
  • Выбор перевозчика или оператора транспортировки. Сроки и тарифы. Отслеживание груза. Документация. Порядок расчетов.

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке – руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на ПК-рынке.

Место проведения:

Москва, ул. Лесная, 15, отель «Лесная ИНН Холидей»

Контакты:

Метки
БьютиЛог
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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03.07 — 05.07 XV Ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
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