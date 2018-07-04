Анонс: IV ежегодная международная конференция «БьютиЛог – 2018»

На площадке конференции пройдет тестирование парфюмерно-косметической продукции российских производителей – номинантов 4-й Национальной премии «Моя косметика».
Конференция проходит при поддержке: ассоциаций АППИК БХ, РПКА и ведущих СМИ в области логистики.
Темы для обсуждения:
- Государственное регулирование отрасли.
- Реализация технического регламента. Техническое регулирование в рамках единого экономического пространства
- Таможенная очистка товара. Особенности импорта и экспорта, сертификации ПКП.
- Коды ОКП. Коды ТНВД при ввозе сырья для изготовления ПКП. Особенности прохождения ТО поставщиками сырья.
- Сертификация российских товаров в странах MENA (арабские страны, ближний восток и т.д.) ввиду роста уровня экономического сотрудничества с Россией.
- Курс на экспорт российских товаров
- Импортозамещение, как вариант выхода из ситуации зависимости от зарубежных производителей сырья и аппаратуры.
- Реализация парфюмерно-косметической продукции в аптечных сетях
- Особенности ввоза спиртосодержащей продукции.
- Правовое регулирование внутренних и международных перевозок грузов. Маркировка продукции.
- Логистика изделий медназначения, используемых в эстетической медицине.
- Антикризисное управление транспортной логистикой. Оптимизация маршрутов и сроков доставки, снижение затрат на перевозку продукции. Обмен опытом.
- Особенности логистики Интернет магазинов
- Эко-логистика: актуальность и особенности внедрения
- Выбор перевозчика или оператора транспортировки. Сроки и тарифы. Отслеживание груза. Документация. Порядок расчетов.
Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке – руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на ПК-рынке.
Место проведения:
Москва, ул. Лесная, 15, отель «Лесная ИНН Холидей»
Контакты:
- +7 (917) 589-48-80
- +7 (499) 372-78-72
- linafilippova@gmail.com
- http://beauty.just-education.ru/ru/