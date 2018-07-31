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Лента · В России
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Анонс: IX международная конференция и выставка «РОСМЕДОБР-2018

31.07.2018

Приглашаем принять участие в работе IX международной конференции и выставки «РОСМЕДОБР-2018. Инновационные обучающие технологии в медицине» и VII Съезда Российского общества симуляционного обучения в медицине.

Организаторы

  • Национальная медицинская палата
  • Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
  • Ассоциация медицинских обществ по качеству
  • Российское общество симуляционного обучения в медицине

При поддержке

  • Министерство здравоохранения РФ
  • SESAM (Европейское общество по симуляции в медицине)
  • АМЕЕ (Международная ассоциация по медицинскому образованию)
  • ВШОУЗ (Высшая школа организации и управления здравоохранением)

Целевая аудитория

Ежегодно конференцию посещают 700 делегатов из РФ и стран СНГ, среди них руководители органов государственной власти в сфере охраны здоровья, ректоры медицинских вузов и деканы медицинских факультетов, руководители профессиональных обществ и медицинских организаций, профессорско-преподавательский состав образовательных и научных учреждений.

Ключевые темы

  • развитие непрерывного медицинского образования
  • аккредитация медицинских работников
  • симуляционные технологии в медицине

Как и в прошлые годы, основными темами конференции станут: развитие непрерывного медицинского образования, аккредитация медицинских работников, симуляционные технологии в медицине.

Споры вокруг системы непрерывного медицинского образования за последние 5 лет становятся только жарче. Принятые в прошлом году приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» и Концепция НМО, к сожалению, не поставили точку в этих обсуждениях, и на конференции мы планируем ряд заседаний, посвященных этой теме, с участием представителей Минздрава, Национальной медицинской палаты, медицинской и фармацевтической индустрии.

За прошедший год Российское общество симуляционного обучения в медицине провело большую работу по разработке и обсуждению паспортов станций для первичной специализированной аккредитации, на конференции планируется итоговое обсуждение этих материалов. Без сомнений, мы будем обсуждать и опыт аккредитации 2018 года. В первую очередь, нас интересует, повлияла ли аккредитация на программы обучения в медицинских вузах, дает ли аккредитация медицинским работникам ощущение уверенности в молодых специалистах, пришедших со студенческой скамьи на рабочее место.

Иностранные спикеры

В этом году на конференции с лекциями и мастер-классами выступят ведущие мировые специалисты в сфере медицинского образования:

  • Роналд Харден, основатель и генеральный секретарь АМЕЕ, автор методики ОСКЭ
  • Тревор Гиббс, директор по развитию Международной ассоциации медицинского образования (АМЕЕ)
  • Дэвид Грант, президент Европейского общества по симуляции в медицине (SESAM)
  • Всеволод Перельман, директор симуляционного центра Университета Торонто

Курс ESME и мастер-классы

В мае этого года в Сеченовском университете был открыт Российский офис АМЕЕ (Международной ассоциации по медицинскому образованию), основной целью которого является интеграция российских медицинских вузов в мировое образовательное сообщество. Накануне конференции, 5-8 октября 2018 г. АМЕЕ будет организован уже 2-й курс ESME – «Ключевые навыки преподавателя медицины», а 10 октября – ряд мастер-классов в симуляционном центре «Ментор-Медикус» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по адресу: Москва, Нахимовский проспект, д. 49.

Официальное открытие конференции

11 октября 2018 г. в 09.30, регистрация участников с 8.00.

Место проведения:

Москва, улица Русаковская, д. 24, отель «Холидей Инн Сокольники»

Оргкомитет:

По всем вопросам о работе конференции и выставки можно обращаться по телефонам: +7(495) 921-3907 (доб. 564 и 571), +7(917) 550-48-75 или e-mail: conf@medobr.ru. WEB: www.rosmedobr.ru.

Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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