Анонс: IX международная конференция и выставка «РОСМЕДОБР-2018

Приглашаем принять участие в работе IX международной конференции и выставки «РОСМЕДОБР-2018. Инновационные обучающие технологии в медицине» и VII Съезда Российского общества симуляционного обучения в медицине.

Организаторы

Национальная медицинская палата

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Ассоциация медицинских обществ по качеству

Российское общество симуляционного обучения в медицине

При поддержке

Министерство здравоохранения РФ

SESAM (Европейское общество по симуляции в медицине)

АМЕЕ (Международная ассоциация по медицинскому образованию)

ВШОУЗ (Высшая школа организации и управления здравоохранением)

Целевая аудитория

Ежегодно конференцию посещают 700 делегатов из РФ и стран СНГ, среди них руководители органов государственной власти в сфере охраны здоровья, ректоры медицинских вузов и деканы медицинских факультетов, руководители профессиональных обществ и медицинских организаций, профессорско-преподавательский состав образовательных и научных учреждений.

Ключевые темы

развитие непрерывного медицинского образования

аккредитация медицинских работников

симуляционные технологии в медицине

Как и в прошлые годы, основными темами конференции станут: развитие непрерывного медицинского образования, аккредитация медицинских работников, симуляционные технологии в медицине.

Споры вокруг системы непрерывного медицинского образования за последние 5 лет становятся только жарче. Принятые в прошлом году приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» и Концепция НМО, к сожалению, не поставили точку в этих обсуждениях, и на конференции мы планируем ряд заседаний, посвященных этой теме, с участием представителей Минздрава, Национальной медицинской палаты, медицинской и фармацевтической индустрии.

За прошедший год Российское общество симуляционного обучения в медицине провело большую работу по разработке и обсуждению паспортов станций для первичной специализированной аккредитации, на конференции планируется итоговое обсуждение этих материалов. Без сомнений, мы будем обсуждать и опыт аккредитации 2018 года. В первую очередь, нас интересует, повлияла ли аккредитация на программы обучения в медицинских вузах, дает ли аккредитация медицинским работникам ощущение уверенности в молодых специалистах, пришедших со студенческой скамьи на рабочее место.

Иностранные спикеры

В этом году на конференции с лекциями и мастер-классами выступят ведущие мировые специалисты в сфере медицинского образования:

Роналд Харден , основатель и генеральный секретарь АМЕЕ, автор методики ОСКЭ

основатель и генеральный секретарь АМЕЕ, автор методики ОСКЭ Тревор Гиббс , директор по развитию Международной ассоциации медицинского образования (АМЕЕ)

директор по развитию Международной ассоциации медицинского образования (АМЕЕ) Дэвид Грант , президент Европейского общества по симуляции в медицине (SESAM)

президент Европейского общества по симуляции в медицине (SESAM) Всеволод Перельман, директор симуляционного центра Университета Торонто

Курс ESME и мастер-классы

В мае этого года в Сеченовском университете был открыт Российский офис АМЕЕ (Международной ассоциации по медицинскому образованию), основной целью которого является интеграция российских медицинских вузов в мировое образовательное сообщество. Накануне конференции, 5-8 октября 2018 г. АМЕЕ будет организован уже 2-й курс ESME – «Ключевые навыки преподавателя медицины», а 10 октября – ряд мастер-классов в симуляционном центре «Ментор-Медикус» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по адресу: Москва, Нахимовский проспект, д. 49.

Официальное открытие конференции

11 октября 2018 г. в 09.30, регистрация участников с 8.00.

Место проведения:

Москва, улица Русаковская, д. 24, отель «Холидей Инн Сокольники»

Оргкомитет:

По всем вопросам о работе конференции и выставки можно обращаться по телефонам: +7(495) 921-3907 (доб. 564 и 571), +7(917) 550-48-75 или e-mail: conf@medobr.ru. WEB: www.rosmedobr.ru.