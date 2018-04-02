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Лента · В России
202

Анонс: IХ Практическая конференция «Pharmabrand-2018»

02.04.2018

Уже на следующей неделе, 9 апреля, в Москве пройдет IХ Практическая конференция «Pharmabrand-2018». Программа уже практически сформирована, и мы представляем новых спикеров.

Заведующая отделением Евгения Ламина, коммерческий директор, «Аптечная сеть 36,6» проведет разбор клинических случаев «Трейд-маркетинг и цифра в фармритейле». Вас ждет специальная дискуссионная комиссия «Что такое сильный бренд в аптечном ритейле?»

  • Аптечные войны за бюджет: Как определить правильный бюджет на аптечные сети? Как оптимизировать продвижение в аптечных сетях?
  • Бизнес и продвижение интернет-аптеки: как аптеке создавать интернет-направление, как продвигать, как работать с конечными потребителями?
  • Цифровые технологии продвижения традиционных off-line аптек: как работают сети в сети Интернет? Трейд-маркетинг аптек, направленных на конечных потребителей: персонализация первостольника, программы лояльности и таргетированное привлечение клиентов.
  • Инструменты и технологии распознавания клиентов в торговом зале

Врачебный консилиум:

  • Олег Гончаров, директор по маркетингу, Аптечная сеть «Аптека 24»
  • Игорь Климанов, директор по корпоративному развитию, «ПрофитМед»
  • Оксана Красных, коммерческий директор, «Материа Медика Холдинг»
  • Константин Минин, генеральный директор, «Геварус»
  • Елена Недзвецкая, директор по маркетингу, «Аптечная сеть 36,6»

Заведующая отделением интенсивной терапии Марина Баранофф, capability building manager, Новартис Фарма, представит мастер-класс «Психология продавца, когда планы кажутся невыполнимыми», в ходе которого вы узнаете:

  • Это сладкое слово – мотивация! Что сегодня мотивирует и демотивирует медицинских представителей.
  • Фатальная роль менеджера – как поставить задачу так, чтобы потом «не убить».
  • Коучинг в полях: миф и реальность.
  • «Что коучингом называется, коучингом не является!» Можно ли научить коучингу?
  • Ограничения? Возможности!

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Полная информация на сайте и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

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Метки
конференция
Pharmabrand-2018
Компании
Аптечная сеть 36,6 ПАО «Аптечная сеть 36,6» было создано в 1991 г. В 1991 г. в его структуру вошла одноименная аптечная сеть. В 2003 г. компания провела первичное размещение акций (IPO): компания разместила на Московской межбанковской валютной бирже 20% уставного капитала на сумму 14,4 млн. долл. США.
Персоны
Климанов Игорь

Директор по корпоративному развитию «ПрофитМед»
Ламина Евгения

Коммерческий директор аптечной сети «36,6»
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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