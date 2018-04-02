Анонс: IХ Практическая конференция «Pharmabrand-2018»

Уже на следующей неделе, 9 апреля, в Москве пройдет IХ Практическая конференция «Pharmabrand-2018». Программа уже практически сформирована, и мы представляем новых спикеров.

Заведующая отделением Евгения Ламина, коммерческий директор, «Аптечная сеть 36,6» проведет разбор клинических случаев «Трейд-маркетинг и цифра в фармритейле». Вас ждет специальная дискуссионная комиссия «Что такое сильный бренд в аптечном ритейле?»

Аптечные войны за бюджет: Как определить правильный бюджет на аптечные сети? Как оптимизировать продвижение в аптечных сетях?

Бизнес и продвижение интернет-аптеки: как аптеке создавать интернет-направление, как продвигать, как работать с конечными потребителями?

Цифровые технологии продвижения традиционных off-line аптек: как работают сети в сети Интернет? Трейд-маркетинг аптек, направленных на конечных потребителей: персонализация первостольника, программы лояльности и таргетированное привлечение клиентов.

Инструменты и технологии распознавания клиентов в торговом зале

Врачебный консилиум:

Олег Гончаров , директор по маркетингу, Аптечная сеть «Аптека 24»

, директор по маркетингу, Аптечная сеть «Аптека 24» Игорь Климанов , директор по корпоративному развитию, «ПрофитМед»

, директор по корпоративному развитию, «ПрофитМед» Оксана Красных , коммерческий директор, «Материа Медика Холдинг»

, коммерческий директор, «Материа Медика Холдинг» Константин Минин , генеральный директор, «Геварус»

, генеральный директор, «Геварус» Елена Недзвецкая, директор по маркетингу, «Аптечная сеть 36,6»

Заведующая отделением интенсивной терапии Марина Баранофф, capability building manager, Новартис Фарма, представит мастер-класс «Психология продавца, когда планы кажутся невыполнимыми», в ходе которого вы узнаете:

Это сладкое слово – мотивация! Что сегодня мотивирует и демотивирует медицинских представителей.

мотивирует и демотивирует медицинских представителей. Фатальная роль менеджера – как поставить задачу так, чтобы потом «не убить».

Коучинг в полях: миф и реальность.

«Что коучингом называется, коучингом не является!» Можно ли научить коучингу?

Ограничения? Возможности!

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