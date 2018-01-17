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Анонс конференции: «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»

17.01.2018

20 февраля на XIII Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год» в рамках сессии «Без сюрпризов. Итоги GMP проверок и особенности требований к иностранным площадкам. Интервью на сцене» совместно с Владиславом Шестаковым, директором ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, мы поднимем следующие вопросы:

  • Взаимное признания GMP-сертификатов стран ЕАЭС.
  • Российский инспекторат и международные проверки: как часто это не совпадает?
  • Подходы регуляторных органов к инспекциям, специфика проведения инспекций.
  • Создание единой площадки для обмена данных.
  • Участие России в PIC/S: что даст нам вступление в профильные международные организации?
  • GMP в России и за рубежом: неужели GMP должны быть разными?

Задайте свой вопрос эксперту и вы!

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Полная информация на сайте: http://www.pharma-conf.ru/ и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

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Метки
ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик»
Персоны
Шестаков Владислав Николаевич
Директор Государственного института лекарственных средств
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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