Анонс конференции: «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»

20 февраля на XIII Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год» в рамках сессии «Без сюрпризов. Итоги GMP проверок и особенности требований к иностранным площадкам. Интервью на сцене» совместно с Владиславом Шестаковым, директором ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, мы поднимем следующие вопросы:
- Взаимное признания GMP-сертификатов стран ЕАЭС.
- Российский инспекторат и международные проверки: как часто это не совпадает?
- Подходы регуляторных органов к инспекциям, специфика проведения инспекций.
- Создание единой площадки для обмена данных.
- Участие России в PIC/S: что даст нам вступление в профильные международные организации?
- GMP в России и за рубежом: неужели GMP должны быть разными?
Задайте свой вопрос эксперту и вы!
Посетите также X Юбилейный Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью», который пройдет 21 февраля.
Полная информация на сайте: http://www.pharma-conf.ru/ и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru