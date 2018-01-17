Анонс конференции: «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год»

20 февраля на XIII Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2018 год» в рамках сессии «Без сюрпризов. Итоги GMP проверок и особенности требований к иностранным площадкам. Интервью на сцене» совместно с Владиславом Шестаковым, директором ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, мы поднимем следующие вопросы:

Взаимное признания GMP-сертификатов стран ЕАЭС.

Российский инспекторат и международные проверки: как часто это не совпадает?

Подходы регуляторных органов к инспекциям, специфика проведения инспекций.

Создание единой площадки для обмена данных.

Участие России в PIC/S: что даст нам вступление в профильные международные организации?

GMP в России и за рубежом: неужели GMP должны быть разными?

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Посетите также X Юбилейный Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью» , который пройдет 21 февраля.

Полная информация на сайте: http://www.pharma-conf.ru/ и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru