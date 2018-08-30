Анонс: конференция ИД Коммерсантъ «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы»

18 сентября в Москве состоится конференция ИД Коммерсантъ «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы».

С какими сложностями могут столкнуться производители лекарств? Какие перспективы открывают перед рынком новые изменения? Какие меры необходимы для эффективного регулирования рынка? Эти и другие важные вопросы обсудим на ежегодной конференции ИД «Коммерсантъ».

Программа:

10:00–10:30 Регистрация участников, приветственный кофе

10:30–12:30 Дискуссия

Перспективы развития российского фармацевтического рынка в контексте запуска национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;

Фокус на онкологии – что означает для производителей лекарств новые приоритеты в российской системе здравоохранения;

Государственная программа «Фарма 2030» – новые возможности для фармацевтических производителей в рамках господдержки;

Новации в сфере госзакупок – перспективы создания единой площадки для лекарственных торгов, развитие единой информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок;

Предварительные итоги этого года для российского лекарственного рынка. Драйверы развития в 2019 году;

Инновационный потенциал российских лекарств и новые пути финансирования научных разработок;

Экспортные возможности локальных препаратов. Выход на рынки России, ЕАЭС и дальнего зарубежья;

Слияния и поглощения на фармацевтическом рынке – новые тренды. Практики ведущих компаний.

12:30 Фуршет

Спикеры: