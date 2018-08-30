Анонс: конференция ИД Коммерсантъ «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы»

18 сентября в Москве состоится конференция ИД Коммерсантъ «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы».
С какими сложностями могут столкнуться производители лекарств? Какие перспективы открывают перед рынком новые изменения? Какие меры необходимы для эффективного регулирования рынка? Эти и другие важные вопросы обсудим на ежегодной конференции ИД «Коммерсантъ».
Программа:
10:00–10:30 Регистрация участников, приветственный кофе
10:30–12:30 Дискуссия
- Перспективы развития российского фармацевтического рынка в контексте запуска национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;
- Фокус на онкологии – что означает для производителей лекарств новые приоритеты в российской системе здравоохранения;
- Государственная программа «Фарма 2030» – новые возможности для фармацевтических производителей в рамках господдержки;
- Новации в сфере госзакупок – перспективы создания единой площадки для лекарственных торгов, развитие единой информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок;
- Предварительные итоги этого года для российского лекарственного рынка. Драйверы развития в 2019 году;
- Инновационный потенциал российских лекарств и новые пути финансирования научных разработок;
- Экспортные возможности локальных препаратов. Выход на рынки России, ЕАЭС и дальнего зарубежья;
- Слияния и поглощения на фармацевтическом рынке – новые тренды. Практики ведущих компаний.
12:30 Фуршет
Спикеры:
- Константин Беланов, заместитель начальника управления организации и контроля качества медицинской продукции, Росздравнадзор;
- Алексей Алёхин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности, Минпромторг РФ;
- Елена Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Минздрав РФ;
- Владимир Гурдус, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации;
- Дмитрий Алхазов, исполнительный директор, Центр развития перспективных технологий;
- Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей;
- Дмитрий Чагин, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического Союза;
- Лилия Титова, исполнительный директор , Союз профессиональных фармацевтических организаций;
- Нелли Игнатьева, исполнительный директор, Российская ассоциация аптечных сетей;
- Сергей Шуляк, генеральный директор, DSM Group;
- Алексей Торгов, заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти, BIOCAD.