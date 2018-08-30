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Анонс: конференция ИД Коммерсантъ «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы»

30.08.2018

18 сентября в Москве состоится конференция ИД Коммерсантъ «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы».

С какими сложностями могут столкнуться производители лекарств? Какие перспективы открывают перед рынком новые изменения? Какие меры необходимы для эффективного регулирования рынка? Эти и другие важные вопросы обсудим на ежегодной конференции ИД «Коммерсантъ».

Программа:

10:00–10:30 Регистрация участников, приветственный кофе

10:30–12:30 Дискуссия

  • Перспективы развития российского фармацевтического рынка в контексте запуска национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;
  • Фокус на онкологии – что означает для производителей лекарств новые приоритеты в российской системе здравоохранения;
  • Государственная программа «Фарма 2030» – новые возможности для фармацевтических производителей в рамках господдержки;
  • Новации в сфере госзакупок – перспективы создания единой площадки для лекарственных торгов, развитие единой информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок;
  • Предварительные итоги этого года для российского лекарственного рынка. Драйверы развития в 2019 году;
  • Инновационный потенциал российских лекарств и новые пути финансирования научных разработок;
  • Экспортные возможности локальных препаратов. Выход на рынки России, ЕАЭС и дальнего зарубежья;
  • Слияния и поглощения на фармацевтическом рынке – новые тренды. Практики ведущих компаний.

12:30 Фуршет

Спикеры:

  • Константин Беланов, заместитель начальника управления организации и контроля качества медицинской продукции, Росздравнадзор;
  • Алексей Алёхин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности, Минпромторг РФ;
  • Елена Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Минздрав РФ;
  • Владимир Гурдус, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации;
  • Дмитрий Алхазов, исполнительный директор, Центр развития перспективных технологий;
  • Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей;
  • Дмитрий Чагин, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического Союза;
  • Лилия Титова, исполнительный директор , Союз профессиональных фармацевтических организаций;
  • Нелли Игнатьева, исполнительный директор, Российская ассоциация аптечных сетей;
  • Сергей Шуляк, генеральный директор, DSM Group;
  • Алексей Торгов, заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти, BIOCAD.
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Метки
фармацевтический рынок
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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