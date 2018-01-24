Анонс конференции: "Клинические исследования в России и ЕАЭС"

Конференция "Клинические исследования в России и ЕАЭС" 26-28 марта, Москва, Россия.
Уведомляем о том, что через неделю, 31 января, заканчивается льготная регистрация на конференцию.
Осталось 29 из 60 мест!
В ходе 3-дневного форума Вас ждет:
Специальный Мастер-класс от Евразийской Экономической Комиссии:
- «Процедура подачи документов для проведения КИ и последующей регистрации ЛС согласно правил ЕАЭС»
Мастер-класс:
- «Система менеджмента качества. Принципы ее создания»
Дискуссии и круглые столы:
- «Особенности сосуществования национальных законодательств и соглашения ЕАЭС в сфере фармацевтического регулирования»
- «Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС»
- «BigData для фарм-рынка: новые возможности или новая опасность?»
Конференция проходит при поддержке и участии:
- Евразийская экономическая комиссия
- Росздравнадзор
- ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
- EMA
- РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
15+ докладов от ведущих специалистов рынка:
- Abbott
- Bayer
- BIOCAD
- Bioprocess Group
- Maxwell Biotech Group
- Новартис
- Сколково
и многие другие
Аудитория конференции
Директора, руководители и менеджеры:
- По клиническим исследованиям
- Медицинского департамента
- Регуляторного департамента
- Контроля качества клинических исследований
- Контрактов и бюджетирования клинических исследований
из российских и международных компаний, проводящих КИ в России и на территории ЕАЭС.
Количество участников ограничено. В конференции смогут принять участие только 60 делегатов!
Для получения программы конференции и подробностей участия напишите нам ответное письмо или свяжитесь с нами любым удобным способом:
+357-22-00-78-96
+7 (499) 677-61-59
info@bravoforums.com
http://bravoforums.com/