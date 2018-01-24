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Лента · В России
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Анонс конференции: "Клинические исследования в России и ЕАЭС"

24.01.2018

Конференция "Клинические исследования в России и ЕАЭС" 26-28 марта, Москва, Россия.

Уведомляем о том, что через неделю, 31 января, заканчивается льготная регистрация на конференцию.

Осталось 29 из 60 мест!

В ходе 3-дневного форума Вас ждет:

Специальный Мастер-класс от Евразийской Экономической Комиссии:

  • «Процедура подачи документов для проведения КИ и последующей регистрации ЛС согласно правил ЕАЭС»

Мастер-класс:

  • «Система менеджмента качества. Принципы ее создания»

Дискуссии и круглые столы:

  • «Особенности сосуществования национальных законодательств и соглашения ЕАЭС в сфере фармацевтического регулирования»
  • «Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС»
  • «BigData для фарм-рынка: новые возможности или новая опасность?»

Конференция проходит при поддержке и участии:

  • Евразийская экономическая комиссия
  • Росздравнадзор
  • ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
  • EMA
  • РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

15+ докладов от ведущих специалистов рынка:

  • Abbott
  • Bayer
  • BIOCAD
  • Bioprocess Group
  • Maxwell Biotech Group
  • Новартис
  • Сколково

и многие другие

Аудитория конференции

Директора, руководители и менеджеры:

  • По клиническим исследованиям
  • Медицинского департамента
  • Регуляторного департамента
  • Контроля качества клинических исследований
  • Контрактов и бюджетирования клинических исследований

из российских и международных компаний, проводящих КИ в России и на территории ЕАЭС.

Количество участников ограничено. В конференции смогут принять участие только 60 делегатов!

Для получения программы конференции и подробностей участия напишите нам ответное письмо или свяжитесь с нами любым удобным способом:

Bravo Business Forums

+357-22-00-78-96
+7 (499) 677-61-59
info@bravoforums.com
http://bravoforums.com/

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Метки
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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