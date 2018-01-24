Анонс конференции: "Клинические исследования в России и ЕАЭС"

Уведомляем о том, что через неделю, 31 января, заканчивается льготная регистрация на конференцию.

Осталось 29 из 60 мест!

В ходе 3-дневного форума Вас ждет:

Специальный Мастер-класс от Евразийской Экономической Комиссии:

«Процедура подачи документов для проведения КИ и последующей регистрации ЛС согласно правил ЕАЭС»

Мастер-класс:

«Система менеджмента качества. Принципы ее создания»

Дискуссии и круглые столы:

«Особенности сосуществования национальных законодательств и соглашения ЕАЭС в сфере фармацевтического регулирования»

«Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС»

«BigData для фарм-рынка: новые возможности или новая опасность?»

Конференция проходит при поддержке и участии:

Евразийская экономическая комиссия

Росздравнадзор

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

EMA

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

15+ докладов от ведущих специалистов рынка:

Abbott

Bayer

BIOCAD

Bioprocess Group

Maxwell Biotech Group

Новартис

Сколково

и многие другие

Аудитория конференции

Директора, руководители и менеджеры:

По клиническим исследованиям

Медицинского департамента

Регуляторного департамента

Контроля качества клинических исследований

Контрактов и бюджетирования клинических исследований

из российских и международных компаний, проводящих КИ в России и на территории ЕАЭС.

Количество участников ограничено. В конференции смогут принять участие только 60 делегатов!

Для получения программы конференции и подробностей участия напишите нам ответное письмо или свяжитесь с нами любым удобным способом:

Bravo Business Forums

+357-22-00-78-96

+7 (499) 677-61-59

info@bravoforums.com

http://bravoforums.com/