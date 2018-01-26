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Лента · В России
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Анонс: пополнился список экспертов-спикеров конференции «Маркетинговый договор: взаимные выгоды!»

26.01.2018

Лидеры фармацевтического рынка, формирующие самые актуальные мнения и тренды, обсудят вопросы взаимодействия всех основных звеньев поставки ЛС на коммерческий рынок РФ и ЕАЭС. Нам интересно и ваше мнение, присоединяйтесь!

Пять причин, чтобы принять участие:

1. Вы не пропустите обсуждение, важное для всего фармсообщества. Наши главные темы:

  • важные аналитические данные и поворотные тренды,
  • современные возможности российского фармацевтического ритейла,
  • плюсы и минусы маркетинговых договоров,
  • секретные сервисы систем анализа и управления бизнес-данными в рознице.

2. С нами только эксперты своего дела — аптечные сети, производители, дистрибьюторы, разработчики сервисов и другие участники.

3. Вы сможете разрешить собственные профессиональные вопросы и противоречия.

4. Вы неформально пообщаетесь с единомышленниками и конкурентами.

5. Вас ждет интерактивный бизнес-завтрак, а также захватывающая развлекательная программа.

Рады сообщить, что к и так уже внушительному и беспрецедентно весомому списку экспертов/спикеров добавился совладелец и генеральный директор компании Solopharm, ex. совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Лента» Олег Жеребцов.

На сегодняшний день участие в конференции подтвердили:
1. Олег Жеребцов, совладелец и генеральный директор компании Solopharm, ex. совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Лента»;
2. Иван Глушков, директор департамента внешних связей АО «Нижфарм» (Группа компаний STADA);
3. Олег Фельдман, управляющий директор, компания Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ;
4. Юрий Крестинский, директор исследований экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково», со-председатель РАФМ;
5. Андрей Младенцев, генеральный директор «ФП «Оболенское» (OBL Pharm);
6. Владимир Бойко, коммерческий директор Merz Russia;
7. Евгений Нифантьев, владелец и генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм»;
8. Александр Кондратьев, управляющий партнер аптечной сети АСНА;
9. Елена Ватутина, генеральный директор «Фармзнание»;
10. Денис Четвериков, президент компании «Акрихин»;
11. Тата Лысогорова, генеральный директор компании «Аспера»;
12. Оксана Красных, коммерческий директор компании «Материа Медика Холдинг»;
13. Евгений Коротков, генеральный директор «ПроАптеки»;
14. Анна Ермолаева, генеральный директор компании AlphaRM;
15. Артур Мирзоян, руководитель аналитического отдела г-ты «Фармацевтический вестник»;
16. Анна Гусева, партнер EY, руководитель направления по оказанию консультационных услуг по сделкам;
17. Роза Ягудина, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова;
18. Виктория Самсонова, КПМГ в России;
19. Антон Буздалин, генеральный директор аптечного интернет-холдинга «еАптека»;
20. Евгений Смирнов, коммерческий директор Navicon;
21. Владимир Гусев, генеральный директор компании «ИН-ТЕК»;
22. Павел Лисовский, управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса;
23. Андрей Лебедев, руководитель Департамента управления эффективности бизнеса компании Boehringer Ingelheim;
24. Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», со-председатель РАФМ.

Детальная программа мероприятия прилагается.

Заезд участников 31-го января 2018 года (среда).

Количество свободных мест ограничено. Зарегистрируйтесь на сайте мероприятия или позвоните по телефону +7 (903) 677 31 56 (руководитель проекта – Иваненкова Юлия) и забронируйте себе место на мероприятии.

Организаторы мероприятия: КСТ «Интерфорум» и информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
конференция
Персоны
Жеребцов Олег Викторович

Генеральный директор Solopharm
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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