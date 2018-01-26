Анонс: пополнился список экспертов-спикеров конференции «Маркетинговый договор: взаимные выгоды!»

Лидеры фармацевтического рынка, формирующие самые актуальные мнения и тренды, обсудят вопросы взаимодействия всех основных звеньев поставки ЛС на коммерческий рынок РФ и ЕАЭС. Нам интересно и ваше мнение, присоединяйтесь!

Пять причин, чтобы принять участие:

1. Вы не пропустите обсуждение, важное для всего фармсообщества. Наши главные темы:

важные аналитические данные и поворотные тренды,

современные возможности российского фармацевтического ритейла,

плюсы и минусы маркетинговых договоров,

секретные сервисы систем анализа и управления бизнес-данными в рознице.

2. С нами только эксперты своего дела — аптечные сети, производители, дистрибьюторы, разработчики сервисов и другие участники.

3. Вы сможете разрешить собственные профессиональные вопросы и противоречия.

4. Вы неформально пообщаетесь с единомышленниками и конкурентами.

5. Вас ждет интерактивный бизнес-завтрак, а также захватывающая развлекательная программа.

Рады сообщить, что к и так уже внушительному и беспрецедентно весомому списку экспертов/спикеров добавился совладелец и генеральный директор компании Solopharm, ex. совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Лента» Олег Жеребцов.

На сегодняшний день участие в конференции подтвердили:

1. Олег Жеребцов, совладелец и генеральный директор компании Solopharm, ex. совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Лента»;

2. Иван Глушков, директор департамента внешних связей АО «Нижфарм» (Группа компаний STADA);

3. Олег Фельдман, управляющий директор, компания Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ;

4. Юрий Крестинский, директор исследований экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково», со-председатель РАФМ;

5. Андрей Младенцев, генеральный директор «ФП «Оболенское» (OBL Pharm);

6. Владимир Бойко, коммерческий директор Merz Russia;

7. Евгений Нифантьев, владелец и генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм»;

8. Александр Кондратьев, управляющий партнер аптечной сети АСНА;

9. Елена Ватутина, генеральный директор «Фармзнание»;

10. Денис Четвериков, президент компании «Акрихин»;

11. Тата Лысогорова, генеральный директор компании «Аспера»;

12. Оксана Красных, коммерческий директор компании «Материа Медика Холдинг»;

13. Евгений Коротков, генеральный директор «ПроАптеки»;

14. Анна Ермолаева, генеральный директор компании AlphaRM;

15. Артур Мирзоян, руководитель аналитического отдела г-ты «Фармацевтический вестник»;

16. Анна Гусева, партнер EY, руководитель направления по оказанию консультационных услуг по сделкам;

17. Роза Ягудина, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова;

18. Виктория Самсонова, КПМГ в России;

19. Антон Буздалин, генеральный директор аптечного интернет-холдинга «еАптека»;

20. Евгений Смирнов, коммерческий директор Navicon;

21. Владимир Гусев, генеральный директор компании «ИН-ТЕК»;

22. Павел Лисовский, управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса;

23. Андрей Лебедев, руководитель Департамента управления эффективности бизнеса компании Boehringer Ingelheim;

24. Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», со-председатель РАФМ.

Детальная программа мероприятия прилагается.

Заезд участников 31-го января 2018 года (среда).

Количество свободных мест ограничено. Зарегистрируйтесь на сайте мероприятия или позвоните по телефону +7 (903) 677 31 56 (руководитель проекта – Иваненкова Юлия) и забронируйте себе место на мероприятии.

Организаторы мероприятия: КСТ «Интерфорум» и информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник».