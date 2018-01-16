Анонс: конференция «Маркетинговый договор: взаимные выгоды!»

Лидеры фармацевтического рынка, формирующие самые актуальные мнения и тренды, обсудят вопросы взаимодействия всех основных звеньев поставки ЛС на коммерческий рынок РФ и ЕАЭС. Нам интересно и Ваше мнение, присоединяйтесь!

5 причин, чтобы принять участие:

1. Вы не пропустите обсуждение, важное для всего фармсообщества. Наши главные темы:

важные аналитические данные и поворотные тренды,

современные возможности российского фармацевтического ритейла,

плюсы и минусы маркетинговых договоров,

секретные сервисы систем анализа и управления бизнес-данными в рознице.

2. С нами только эксперты своего дела — аптечные сети, производители, дистрибьюторы, разработчики сервисов и другие участники.

3. Вы сможете разрешить собственные профессиональные вопросы и противоречия.

4. Вы неформально пообщаетесь с единомышленниками и конкурентами.

5. Вас ждет интерактивный бизнес-завтрак, а также захватывающая развлекательная программа.

Количество свободных мест ограничено. Зарегистрируйтесь на сайте мероприятия или позвоните по телефону +7 (903) 677 31 56 (руководитель проекта – Иваненкова Юлия) и забронируйте себе место на мероприятии.

Организаторы мероприятия: КСТ «Интерфорум» и информационно-аналитическое издание «Фармацевтический вестник».