Анонс: конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли»

18 сентября 2018 года в Москве состоится ежегодная конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» делового издания «Ведомости».

В центре внимания проекта – основные законодательные и нормативно-правовые акты, оказавшие значительное влияние на фармацевтический рынок, регуляторные нововведения и оценка их влияния на развитие отрасли, анализ правоприменительной практики.

Конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» – это ежегодный открытый и конструктивный диалог между руководителями правовых департаментов крупнейших российских и зарубежных компаний фармацевтического сектора, представителями государственных органов власти, юристами и признанными экспертами по вопросам медицины и здравоохранения.

Подробная информация и актуальные обновления – на сайте мероприятия.

Руководитель проекта

Ольга Понамарева – o.ponamareva@vedomosti.ru

Менеджер по продажам участия

Мария Смирнова – m.smirnova@vedomosti.ru

Менеджер по продажам спонсорства

Алена Штаер – a.shtaer@vedomosti.ru