Анонс: «круглый стол» РАФМ по теме: «BI- системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»

12 июля 2018 года состоится «круглый стол» РАФМ по теме: «BI (Business Intelligence)-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?».

13.15 - 13.45 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).

13.45 - 14.00 годовое отчетно-перевыборное собрание членов РАФМ.

14.00 - 16.30 «круглый стол».

Программа «круглого стола»:

«BI как ключевой элемент управления бизнесом компании» – Владимир Егоров, директор по технологическим решениям, IQVIA Russia&CIS. «Требования к корпоративному хранилищу данных как к ключевому элементу BI-систем: от анализа данных к прогнозированию и моделированию» – Евгений Смирнов, коммерческий директор Navicon. «Территория BI и данные исследовательской компании: как внести полезные данные и оставаться в периметре?» – Олег Фельдман, управляющий директор Ipsos Healthcare, Сопредседатель Координационного совета РАФМ. «BI системы – путь к совершенству глазами производителя» – Андрей Лебедев, глава департамента Business Excellence, Boehringer Ingelheim. Дискуссия экспертов в свободном формате.

Темы для обсуждения:

Архитектура BI-систем: диалог пользователей и разработчиков;

BI-системы: несовершенство или развитие наших аналитических возможностей;

Интеграция внешних данных в локальные BI-системы;

Кто несет ответственность за эффективную работу BI-систем;

BI-системы и генерация решений для маркетологов;

Как процедура создания BI-систем влияет на изменение бизнес-процессов компаний.

Ведет заседание Герман Иноземцев, главный редактор газеты, сайта, телевидения «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Члены организации, уплатившие членские взносы, участвуют бесплатно.

Просьба подтвердить ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: +7 (903) 745-58-03 или по e-mail: info@rafm.ru.