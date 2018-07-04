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Анонс: «круглый стол» РАФМ по теме: «BI- системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»

04.07.2018

12 июля 2018 года состоится «круглый стол» РАФМ по теме: «BI (Business Intelligence)-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?».

13.15 - 13.45 сбор и регистрация участников, обед (участники оплачивают самостоятельно).

13.45 - 14.00 годовое отчетно-перевыборное собрание членов РАФМ.
14.00 - 16.30 «круглый стол».

Программа «круглого стола»:

  1. «BI как ключевой элемент управления бизнесом компании» Владимир Егоров, директор по технологическим решениям, IQVIA Russia&CIS.
  2. «Требования к корпоративному хранилищу данных как к ключевому элементу BI-систем: от анализа данных к прогнозированию и моделированию» – Евгений Смирнов, коммерческий директор Navicon.
  3. «Территория BI и данные исследовательской компании: как внести полезные данные и оставаться в периметре?» – Олег Фельдман, управляющий директор Ipsos Healthcare, Сопредседатель Координационного совета РАФМ.
  4. «BI системы – путь к совершенству глазами производителя» Андрей Лебедев, глава департамента Business Excellence, Boehringer Ingelheim.
  5. Дискуссия экспертов в свободном формате.

Темы для обсуждения:

  • Архитектура BI-систем: диалог пользователей и разработчиков;
  • BI-системы: несовершенство или развитие наших аналитических возможностей;
  • Интеграция внешних данных в локальные BI-системы;
  • Кто несет ответственность за эффективную работу BI-систем;
  • BI-системы и генерация решений для маркетологов;
  • Как процедура создания BI-систем влияет на изменение бизнес-процессов компаний.

Ведет заседание Герман Иноземцев, главный редактор газеты, сайта, телевидения «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ.

Место проведения: ресторан «Зарубежье», Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (метро «Таганская» - кольцевая).

Члены организации, уплатившие членские взносы, участвуют бесплатно.

Просьба подтвердить ваше участие!

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: +7 (903) 745-58-03 или по e-mail: info@rafm.ru.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
РАФМ
Персоны
Иноземцев Герман Вадимович

Главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»
Фельдман Олег
Управляющий директор Ipsos Healthcare
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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