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Лента · В России
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Анонс мероприятия: 4-я международная конференция «Клинические исследования в России и ЕАЭС»

19.01.2018

4-я международная конференция «Клинические исследования в России и ЕАЭС» пройдет с 26 с 28 марта в Москве.

«Фармацевтический вестник» поддерживает конференцию в качестве медиапартнера, а главный редактор газеты, Герман Иноземцев, проведет в ходе события Круглый стол на тему «Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС».

В ходе 3-дневного форума Вас ждет также:

Специальный мастер-класс от Евразийской Экономической Комиссии:

«Процедура подачи документов для проведения КИ и последующей регистрации ЛС согласно правил ЕАЭС»

Мастер-класс:

«Система менеджмента качества. Принципы ее создания»

Дискуссии и круглые столы:

  • «Особенности сосуществования национальных законодательств и соглашения ЕАЭС в сфере фармацевтического регулирования»
  • «Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС»
  • «BigData для фарм-рынка: новые возможности или новая опасность?»

Конференция проходит при поддержке и участии:

  • Евразийская экономическая комиссия
  • Росздравнадзор
  • ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
  • EMA
  • РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

15+ докладов от ведущих специалистов рынка:

  • Abbott
  • Bayer
  • BIOCAD
  • Bioprocess Group
  • Maxwell Biotech Group
  • Новартис
  • Сколково

и многие другие

Аудитория конференции:

Директора, руководители и менеджеры:

  • По клиническим испытаниям
  • По клиническим исследованиям
  • Медицинского департамента
  • Регуляторного департамента
  • Контроля качества клинических исследований
  • Контрактов и бюджетирования клинических исследований

из российских и международных компаний, проводящих КИ в России и на территории ЕАЭС.

Количество участников ограничено. В конференции смогут принять участие только 60 делегатов!

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
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Справочник компаний
Аптечный практикум
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