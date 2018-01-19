Анонс мероприятия: 4-я международная конференция «Клинические исследования в России и ЕАЭС»

4-я международная конференция «Клинические исследования в России и ЕАЭС» пройдет с 26 с 28 марта в Москве.
«Фармацевтический вестник» поддерживает конференцию в качестве медиапартнера, а главный редактор газеты, Герман Иноземцев, проведет в ходе события Круглый стол на тему «Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС».
В ходе 3-дневного форума Вас ждет также:
Специальный мастер-класс от Евразийской Экономической Комиссии:
«Процедура подачи документов для проведения КИ и последующей регистрации ЛС согласно правил ЕАЭС»
Мастер-класс:
«Система менеджмента качества. Принципы ее создания»
Дискуссии и круглые столы:
- «Особенности сосуществования национальных законодательств и соглашения ЕАЭС в сфере фармацевтического регулирования»
- «Методология взаимопризнания и его текущий статус в РФ и ЕАЭС»
- «BigData для фарм-рынка: новые возможности или новая опасность?»
Конференция проходит при поддержке и участии:
- Евразийская экономическая комиссия
- Росздравнадзор
- ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
- EMA
- РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
15+ докладов от ведущих специалистов рынка:
- Abbott
- Bayer
- BIOCAD
- Bioprocess Group
- Maxwell Biotech Group
- Новартис
- Сколково
и многие другие
Аудитория конференции:
Директора, руководители и менеджеры:
- По клиническим испытаниям
- По клиническим исследованиям
- Медицинского департамента
- Регуляторного департамента
- Контроля качества клинических исследований
- Контрактов и бюджетирования клинических исследований
из российских и международных компаний, проводящих КИ в России и на территории ЕАЭС.
Количество участников ограничено. В конференции смогут принять участие только 60 делегатов!