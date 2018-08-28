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Анонс мероприятия: XI Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

28.08.2018

Какие особые требования есть к специалистам фармацевтической отрасли и как изменятся профессии в фарме в ближайшем будущем? Что влияет на мотивацию сотрудников и могут ли роботы заменить фармацевтов?

Пока вся страна готовится к новому учебному году, мы добавили в программу XI Аптечного саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который состоится 5 октября 2018 года, дискуссионную панель «Страна ждет фармацевтов! Аптечные стоп-КАДРы будущего».

Будут затронуты следующие вопросы:

  • Специфика поиска специалистов в фармацевтической отрасли России.
  • Профстандарт провизора. Что ждет профессию в будущем?
  • Директора фарморганизации нет! Остановит ли хаос при проверках аптек исключение из квалификационного справочника этой должности?
  • Как меняются требования к специалистам в индустрии?
  • Зарплаты первостольников в сетевых аптеках. Идем на снижение?
  • К чему приведет отсутствие конкуренции за рабочие места?
  • Профессиональное выгорание? Почему снижается мотивация фармацевтов на профессиональное развитие?
  • Заменит ли робот фармацевта? На что способны эти умные машины и стоит ли нашим провизорам в ближайшем будущем опасаться за свои рабочие места?

Среди спикеров:

  • Армине Даниелян, «Эркафарм»
  • Наталья Коваленко, «Эркафарм»
  • Ольга Котельникова, «Ригла»
  • Мария Литвинова, «СоюзФарма»
  • Елена Неволина, «Аптечная гильдия»
  • Вадим Тарасов, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
  • Олег Фельдман, Ipsos Comcon, Healthcare

Всего месяц остался до главного события фармацевтического ритейла!

Поторопитесь зарегистрироваться!

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Посетите также I Международную конференцию «Что происходит на рынке медизделий?» 3 октября и X Международную конференцию «Что происходит на фармацевтическом рынке?», 4 октября.

Полная информация на сайте: и у Елены Проненко по тел.: +7 (495) 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru

Метки
аптечный саммит
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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