Анонс мероприятия: XI Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

Какие особые требования есть к специалистам фармацевтической отрасли и как изменятся профессии в фарме в ближайшем будущем? Что влияет на мотивацию сотрудников и могут ли роботы заменить фармацевтов?
Пока вся страна готовится к новому учебному году, мы добавили в программу XI Аптечного саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который состоится 5 октября 2018 года, дискуссионную панель «Страна ждет фармацевтов! Аптечные стоп-КАДРы будущего».
Будут затронуты следующие вопросы:
- Специфика поиска специалистов в фармацевтической отрасли России.
- Профстандарт провизора. Что ждет профессию в будущем?
- Директора фарморганизации нет! Остановит ли хаос при проверках аптек исключение из квалификационного справочника этой должности?
- Как меняются требования к специалистам в индустрии?
- Зарплаты первостольников в сетевых аптеках. Идем на снижение?
- К чему приведет отсутствие конкуренции за рабочие места?
- Профессиональное выгорание? Почему снижается мотивация фармацевтов на профессиональное развитие?
- Заменит ли робот фармацевта? На что способны эти умные машины и стоит ли нашим провизорам в ближайшем будущем опасаться за свои рабочие места?
Среди спикеров:
- Армине Даниелян, «Эркафарм»
- Наталья Коваленко, «Эркафарм»
- Ольга Котельникова, «Ригла»
- Мария Литвинова, «СоюзФарма»
- Елена Неволина, «Аптечная гильдия»
- Вадим Тарасов, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
- Олег Фельдман, Ipsos Comcon, Healthcare
Всего месяц остался до главного события фармацевтического ритейла!
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Посетите также I Международную конференцию «Что происходит на рынке медизделий?» 3 октября и X Международную конференцию «Что происходит на фармацевтическом рынке?», 4 октября.
Полная информация на сайте: и у Елены Проненко по тел.: +7 (495) 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru