Анонс мероприятия: XI Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

Какие особые требования есть к специалистам фармацевтической отрасли и как изменятся профессии в фарме в ближайшем будущем? Что влияет на мотивацию сотрудников и могут ли роботы заменить фармацевтов?

Пока вся страна готовится к новому учебному году, мы добавили в программу XI Аптечного саммита «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который состоится 5 октября 2018 года, дискуссионную панель «Страна ждет фармацевтов! Аптечные стоп-КАДРы будущего».

Будут затронуты следующие вопросы:

Специфика поиска специалистов в фармацевтической отрасли России.

Профстандарт провизора. Что ждет профессию в будущем?

Директора фарморганизации нет! Остановит ли хаос при проверках аптек исключение из квалификационного справочника этой должности?

Как меняются требования к специалистам в индустрии?

Зарплаты первостольников в сетевых аптеках. Идем на снижение?

К чему приведет отсутствие конкуренции за рабочие места?

Профессиональное выгорание? Почему снижается мотивация фармацевтов на профессиональное развитие?

Заменит ли робот фармацевта? На что способны эти умные машины и стоит ли нашим провизорам в ближайшем будущем опасаться за свои рабочие места?

Среди спикеров:

Армине Даниелян , «Эркафарм»

, «Эркафарм» Наталья Коваленко , «Эркафарм»

, «Эркафарм» Ольга Котельникова , «Ригла»

, «Ригла» Мария Литвинова , «СоюзФарма»

, «СоюзФарма» Елена Неволина , «Аптечная гильдия»

, «Аптечная гильдия» Вадим Тарасов , ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Олег Фельдман, Ipsos Comcon, Healthcare

Всего месяц остался до главного события фармацевтического ритейла!

Поторопитесь зарегистрироваться!

Посетите также I Международную конференцию «Что происходит на рынке медизделий?» 3 октября и X Международную конференцию «Что происходит на фармацевтическом рынке?», 4 октября.

Полная информация на сайте: и у Елены Проненко по тел.: +7 (495) 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru