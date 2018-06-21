Анонс: национальный форум и выставка «Импортозамещение-2018» пройдет 11-13 сентября в Москве

Ежегодное мероприятие проводится по Распоряжению Правительства Российской Федерации при поддержке Минпромторга России, профильных министерств и ведомств.

Перед Россией стоит амбициозная задача до 2024 года войти в число пяти крупнейших экономик мира и добиться темпов экономического роста выше мировых. Технологическая революция – одно из структурных изменений, которые необходимы, чтобы ускорить рост российской экономики. В такой парадигме импортозамещение, которое перенаправляет значимые сырьевые потоки на производство новой продукции, становится в ранг одной из важнейших геополитических задач формирования проектов глобальной конкурентоспособности.

В этом году деловая повестка Национального форума «Импортозамещение-2018» сфокусирована на переходе от решения задач «быстрого» импортозамещения к развитию высокотехнологичных производств полного цикла, когда не только конечное изделие сделано в России, но и по всей технологической цепочке комплектующие и материалы большей частью имеют отечественное происхождение.

Второй год подряд работу мероприятия откроет заседание Правительственной Комиссии по импортозамещению во главе с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которого в традиционном формате «обсудить, решить и сделать» будут выработаны планы дальнейших действий для эффективной реализации государственной политики импортозамещения.

Программу первого дня Форума продолжит обсуждение в рамках Пленарного заседания и стратегических сессий широкого спектра вопросов по важнейшим аспектам формирования импортонезависимой экономики:

Эффективность реализации стратегии импортозамещения на федеральном и региональном уровнях;

Совершенствование деятельности институтов развития и доступ к государственной поддержке;

Формирование механизмов привлечения и поддержки инвестиций и развитие промышленного потенциала регионов России;

Локализация производства и расширение промышленной кооперации;

Экспортный потенциал конкурентоспособной отечественной продукции.

Условиям и направлениям дальнейшего прогресса отраслевых программ импортозамещения, в том числе в условиях цифровизации экономики, посвящен второй день работы Форума. Участники обсудят достижения и обозначат проблемные моменты обеспечения технологической и производственной независимости и информационной безопасности отечественной промышленности, и определят дальнейшие планы и задачи, направленные на наращивание мощностей и выпуск конкурентоспособной на внутреннем и внешнем продукции и услуг в топливно-энергетическом комплексе, сфере информационных технологий, химии и нефтехимии, медицине и фармацевтике.

Отдельный блок программы межотраслевых мероприятий Форума посвящен развитию отечественной сырьевой и компонентной базы в задачах создания высокотехнологичных производств полного цикла, а также техническому регулированию, как механизму поддержки импортозамещающей продукции и импортозамещающих технологий.

Демонстрационная программа мероприятия предусматривает смотр достижений отечественных предприятий в производстве конкурентоспособных импортозамещающих товаров в рамках экспозиции выставки «Импортозамещение-2018». На межотраслевой площадке более 300 компаний из России (Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Вологодской, Курской, Липецкой, Рязанской, Самарской областей, республик Ингушетия, Марий-Эл, Удмуртия и др.) продемонстрируют лучшие образцы высококачественной промышленной продукции.

Онлайн регистрация участников форума открыта на сайте.

Организационный комитет «Импортозамещение-2018»:

Агентство деловых коммуникаций «Приоритет»