 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
154

Анонс: национальный форум и выставка «Импортозамещение-2018» пройдет 11-13 сентября в Москве

21.06.2018

Ежегодное мероприятие проводится по Распоряжению Правительства Российской Федерации при поддержке Минпромторга России, профильных министерств и ведомств.

Перед Россией стоит амбициозная задача до 2024 года войти в число пяти крупнейших экономик мира и добиться темпов экономического роста выше мировых. Технологическая революция – одно из структурных изменений, которые необходимы, чтобы ускорить рост российской экономики. В такой парадигме импортозамещение, которое перенаправляет значимые сырьевые потоки на производство новой продукции, становится в ранг одной из важнейших геополитических задач формирования проектов глобальной конкурентоспособности.

В этом году деловая повестка Национального форума «Импортозамещение-2018» сфокусирована на переходе от решения задач «быстрого» импортозамещения к развитию высокотехнологичных производств полного цикла, когда не только конечное изделие сделано в России, но и по всей технологической цепочке комплектующие и материалы большей частью имеют отечественное происхождение.

Второй год подряд работу мероприятия откроет заседание Правительственной Комиссии по импортозамещению во главе с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которого в традиционном формате «обсудить, решить и сделать» будут выработаны планы дальнейших действий для эффективной реализации государственной политики импортозамещения.

Программу первого дня Форума продолжит обсуждение в рамках Пленарного заседания и стратегических сессий широкого спектра вопросов по важнейшим аспектам формирования импортонезависимой экономики:

  • Эффективность реализации стратегии импортозамещения на федеральном и региональном уровнях;
  • Совершенствование деятельности институтов развития и доступ к государственной поддержке;
  • Формирование механизмов привлечения и поддержки инвестиций и развитие промышленного потенциала регионов России;
  • Локализация производства и расширение промышленной кооперации;
  • Экспортный потенциал конкурентоспособной отечественной продукции.

Условиям и направлениям дальнейшего прогресса отраслевых программ импортозамещения, в том числе в условиях цифровизации экономики, посвящен второй день работы Форума. Участники обсудят достижения и обозначат проблемные моменты обеспечения технологической и производственной независимости и информационной безопасности отечественной промышленности, и определят дальнейшие планы и задачи, направленные на наращивание мощностей и выпуск конкурентоспособной на внутреннем и внешнем продукции и услуг в топливно-энергетическом комплексе, сфере информационных технологий, химии и нефтехимии, медицине и фармацевтике.

Отдельный блок программы межотраслевых мероприятий Форума посвящен развитию отечественной сырьевой и компонентной базы в задачах создания высокотехнологичных производств полного цикла, а также техническому регулированию, как механизму поддержки импортозамещающей продукции и импортозамещающих технологий.

Демонстрационная программа мероприятия предусматривает смотр достижений отечественных предприятий в производстве конкурентоспособных импортозамещающих товаров в рамках экспозиции выставки «Импортозамещение-2018». На межотраслевой площадке более 300 компаний из России (Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Вологодской, Курской, Липецкой, Рязанской, Самарской областей, республик Ингушетия, Марий-Эл, Удмуртия и др.) продемонстрируют лучшие образцы высококачественной промышленной продукции.

Онлайн регистрация участников форума открыта на сайте.

Организационный комитет «Импортозамещение-2018»:

Агентство деловых коммуникаций «Приоритет»

Метки
Импортозамещение-2018
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
21.06 — 22.06 Clinical Trials Practical Forum 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения