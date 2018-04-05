Анонс: научно-практическая конференция «РегЛек – ЕАЭС 2018»

21-22 мая 2018 года будет проведена научно-практическая конференция «Экспертиза и регистрация лекарственных средств в ЕАЭС» РегЛек – ЕАЭС 2018.

В настоящее время активно обсуждается и принимается большой пакет документов, регламентирующих обращение лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Планируется существенно переработать и гармонизировать подходы к экспертизе и регистрации лекарственных средств.

Конференция стала первым официальным мероприятием от российских регуляторов по вопросу экспертизы регистрации лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.

Основные темы конференции Реглек-ЕАЭС 2018:

Текущий статус и развитие системы экспертизы и регистрации лекарственных средств в ЕАЭС: достижения, проблемы, пути решения.

Экспертиза взаимозаменяемости лекарственных средств: российский и международный опыт

Фармаконадзор по требованиям ЕАЭС

Фармакопея ЕАЭС

Комплектация, подача и приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС досье на ЛС, зарегистрированные по национальным процедурам

Основные несоответствия регистрационного досье, выявляемые в процессе инспектирования

Современные требования к оценке примесей в лекарственных средствах

Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственных препаратов: старые и новые проблемы

Практика применения запросов в ходе экспертизы ЛП: трудности, ошибки заявителей, внесение новых данных, влияние на длительность и сложность экспертизы и др.

Вопросы к комплектации регистрационного досье при подаче на регистрацию в рамках национального законодательства и требований ЕАЭС

Сложные ситуации и варианты решений в рамках действующего законодательства

Объем аналитических исследований при разных видах заявок на регистрацию ЛС

Комплектация досье на ЛС «советского периода»

Инспекции надлежащих практик (GLP, GMP, GPhP)

В числе приглашенных спикеров:

Арсалан Гармаевич Цындымеев , директор департамента госудрственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России.

, директор департамента госудрственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России. Юрий Витальевич Олефир , генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

, генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Валерий Николаевич Корешков , член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию.

, член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию. Михаил Альбертович Мурашко , руководитель Росздравнадзора.

, руководитель Росздравнадзора. Вадим Анатольевич Меркулов , заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

, заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Екатерина Михайловна Рычихина , начальник контрольно-организацинного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

, начальник контрольно-организацинного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Дмитрий Владимирович Горячев , директор центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

, директор центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Елена Леонардовна Ковалева , заместитель директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

, заместитель директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Елена Ивановна Саканян , директор центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

, директор центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. ведущие специалисты отрасли Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Киргизия и др.

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