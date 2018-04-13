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Анонс: онлайн-семинар «Порядок работы с наркотическими средствами и психотропными веществами»

13.04.2018

Онлайн-семинар «Порядок работы с наркотическими средствами и психотропными веществами» состоится 18 апреля в 20:00. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Цель семинара: осветить современные требования и условия, предъявляемые к организациям, осуществляющим оборот наркотических средств и психотропных веществ; изложить правила учета и отпуска наркотических средств и психотропных веществ; раскрыть правила уничтожения наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации.

Семинар проводит:

  • Директор Центра повышения квалификации специалистов, доцент кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» МЗ РФ, кандидат фармацевтических наук, доцент Синотова С.В.

Время проведения с 20:00 до 22:00 (мск)

  • Интерактивная лекция
  • Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляются 2 зачетные единицы (кредита).

Специальности целевой аудитории:

  • организация здравоохранения и общественное здоровье
  • управление сестринской деятельностью
  • управление и экономика фармации
  • фармация/провизор

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

  • Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 90 минут.
  • Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведенного на тестирование.
  • Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате .pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Программа онлайн-семинаров

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Фармамед РФ
вебинар
Компании
Фармамед.РФ Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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