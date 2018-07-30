Анонс: X Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

В рамках X Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая пройдет 4 октября в Москве, вас ждет интервью на сцене «Морковка для инвестора. Российский рынок глазами топ-менеджера» с генеральным директором «АстраЗенека» Россия и Евразия Ириной Панариной и главным редактором «Фармацевтического вестника» Германом Иноземцевым. В интервью:

О стратегии компании на российском и мировом рынках.

Сколько компания инвестировала в локализацию в России?

Планы по выходу на окупаемость.

К чему готовить производство в России, с учетом постоянно меняющегося регулирования?

Планы по регистрации новых препаратов на российском рынке.

Посетите также XI Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который состоится 5 октября 2018 года и I Международную конференцию «Что происходит на рынке медизделий?» 3 октября 2018 года.

Полная информация на сайте и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru