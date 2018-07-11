Анонс: XI Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

На XI Аптечном саммите «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ», который состоится 5 октября 2018 года в Москве, соберется 500+ делегатов, ТОП 100 (и не только) российских аптечных сетей, ТОП 10 аптечных сетей из СНГ и дальнего зарубежья, ТОП 20 дистрибуторов.

Обратите внимание! Только до 15 июля действует специальная цена. Поторопитесь присоединиться к главному событию осени!

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Посетите также X Международную конференцию «Что происходит на фармацевтическом рынке?» и I Международную конференцию «Что происходит на рынке медизделий?»

Полная информация на сайте: http://infor-media.ru/ и у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru