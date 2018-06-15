Анонс: XX Ежегодная всероссийская конференция «ФармМедОбращение 2018»

XX Ежегодная всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2018» состоится в Москве 8-9 октября 2018 года.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит 8-9 октября 2018 года в г. Москве XX юбилейную ежегодную Всероссийскую конференцию «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2018».
В ходе Конференции будут проведены пленарное заседание, секционные заседания и круглые столы, посвященные контролю качества лекарственных средств в Российской Федерации и на пространстве ЕАЭС, фармаконадзору и государственному контролю проведения клинических исследований, экспертизе и регистрации лекарственных средств в ЕАЭС, регулированию обращения биомедицинских клеточных продуктов, внедрению системы маркировки лекарственных препаратов в Российской Федерации, современным требованиям действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации, структуре паллиативной помощи и порядку ее организации в Российской Федерации, совершенствованию системы закупок медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд, регистрации и контролю за обращением медицинских изделий, в том числе в свете применения риск-ориентированного подхода.
В работе Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.
Программа конференции:
Пленарное заседание
- Современная регуляторная система в сфере обращения лекарственных средств – глобальные тренды, вызовы, возможности
Секции
- Качество лекарственных препаратов как одна из основных составляющих обеспечения прав граждан на качественную лекарственную помощь
- Актуальные вопросы регулирования обращения биомедицинских клеточных продуктов
- Цифровизация в здравоохранении
- PR-технологии в сфере фармацевтики
- Актуальные вопросы законодательства ЕАЭС в сфере фармаконадзора. Современные требования к обеспечению безопасного применения лекарственных средств
- Кадровая политика и подготовка фармацевтических специалистов
- Современные требования действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Лекарственное обеспечение в целях обезболивания
- Система МДЛП. От эксперимента к полномасштабному внедрению
- Экспертиза и регистрация лекарственных средств
- Актуальные вопросы контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств
- Российская фармацевтическая промышленность. Вызовы и перспективы.
- Актуальные вопросы государственного контроля проведения клинических исследований лекарственных препаратов в Российской Федерации и ЕАЭС. Современные требования к организации и проведению клинических исследований
- Совершенствование системы лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Совершенствование системы закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд
- Регистрация медицинских изделий на территории Российской Федерации и в рамках законодательства Евразийского экономического союза
- Особенности проведения государственного контроля за обращением медицинских изделий
Круглые столы
- Совершенствование системы закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Регулирование цен на медицинские изделия
- Проблемы формирования и распространения фармацевтической информации
- Оценка возможности использования международных подходов расширения доступности ЛС в РФ
В работе Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.
Для сотрудников региональных органов управления здравоохранением предусмотрено участие без оплаты организационного взноса.
Место проведения:
- Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр Международной Торговли
Контактная информация:
- Телефоны: (495) 359-06-42, 359-53-38, 8-903-213-33-53, 8-903-171-03-27
- E-mail: fru@fru.ru
- Сайт: www.fru.ru