Анонс: XX Ежегодная всероссийская конференция «ФармМедОбращение 2018»

XX Ежегодная всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2018» состоится в Москве 8-9 октября 2018 года.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит 8-9 октября 2018 года в г. Москве XX юбилейную ежегодную Всероссийскую конференцию «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2018».

В ходе Конференции будут проведены пленарное заседание, секционные заседания и круглые столы, посвященные контролю качества лекарственных средств в Российской Федерации и на пространстве ЕАЭС, фармаконадзору и государственному контролю проведения клинических исследований, экспертизе и регистрации лекарственных средств в ЕАЭС, регулированию обращения биомедицинских клеточных продуктов, внедрению системы маркировки лекарственных препаратов в Российской Федерации, современным требованиям действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации, структуре паллиативной помощи и порядку ее организации в Российской Федерации, совершенствованию системы закупок медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд, регистрации и контролю за обращением медицинских изделий, в том числе в свете применения риск-ориентированного подхода.