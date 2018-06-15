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Анонс: XX Ежегодная всероссийская конференция «ФармМедОбращение 2018»

15.06.2018

XX Ежегодная всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2018» состоится в Москве 8-9 октября 2018 года.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводит 8-9 октября 2018 года в г. Москве XX юбилейную ежегодную Всероссийскую конференцию «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2018».

В ходе Конференции будут проведены пленарное заседание, секционные заседания и круглые столы, посвященные контролю качества лекарственных средств в Российской Федерации и на пространстве ЕАЭС, фармаконадзору и государственному контролю проведения клинических исследований, экспертизе и регистрации лекарственных средств в ЕАЭС, регулированию обращения биомедицинских клеточных продуктов, внедрению системы маркировки лекарственных препаратов в Российской Федерации, современным требованиям действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации, структуре паллиативной помощи и порядку ее организации в Российской Федерации, совершенствованию системы закупок медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд, регистрации и контролю за обращением медицинских изделий, в том числе в свете применения риск-ориентированного подхода.

В работе Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.

Программа конференции:

Пленарное заседание

  • Современная регуляторная система в сфере обращения лекарственных средств – глобальные тренды, вызовы, возможности

Секции

  • Качество лекарственных препаратов как одна из основных составляющих обеспечения прав граждан на качественную лекарственную помощь
  • Актуальные вопросы регулирования обращения биомедицинских клеточных продуктов
  • Цифровизация в здравоохранении
  • PR-технологии в сфере фармацевтики
  • Актуальные вопросы законодательства ЕАЭС в сфере фармаконадзора. Современные требования к обеспечению безопасного применения лекарственных средств
  • Кадровая политика и подготовка фармацевтических специалистов
  • Современные требования действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Лекарственное обеспечение в целях обезболивания
  • Система МДЛП. От эксперимента к полномасштабному внедрению
  • Экспертиза и регистрация лекарственных средств
  • Актуальные вопросы контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств
  • Российская фармацевтическая промышленность. Вызовы и перспективы.
  • Актуальные вопросы государственного контроля проведения клинических исследований лекарственных препаратов в Российской Федерации и ЕАЭС. Современные требования к организации и проведению клинических исследований
  • Совершенствование системы лекарственного обеспечения в Российской Федерации. Совершенствование системы закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд
  • Регистрация медицинских изделий на территории Российской Федерации и в рамках законодательства Евразийского экономического союза
  • Особенности проведения государственного контроля за обращением медицинских изделий

Круглые столы

  • Совершенствование системы закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Регулирование цен на медицинские изделия
  • Проблемы формирования и распространения фармацевтической информации
  • Оценка возможности использования международных подходов расширения доступности ЛС в РФ

В работе Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, профильных зарубежных регуляторных органов и международных организаций, научно-исследовательских и общественных организаций, профессиональных ассоциаций, оптовых и розничных организаций и производителей медицинской продукции.

Для сотрудников региональных органов управления здравоохранением предусмотрено участие без оплаты организационного взноса.

Место проведения:

  • Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр Международной Торговли

Контактная информация:

  • Телефоны: (495) 359-06-42, 359-53-38, 8-903-213-33-53, 8-903-171-03-27
  • E-mail: fru@fru.ru
  • Сайт: www.fru.ru
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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