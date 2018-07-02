АО «ФП «Оболенское» запускает новый безрецептурный препарат Эльмуцин® (МНН эрдостеин), отхаркивающее муколитическое средство, которое помогает облегчить «кашель курильщика» и защищает дыхательные пути от повреждающего действия табачного дыма:

уменьшает вязкость мокроты и облегчает ее отхождение;

оказывает антиоксидантное действие и переносит свободные радикалы;

защищает дыхательные пути от повреждающего действия сигаретного дыма в отношении инактивации альфа-1-антитрипсина.

Эффективность Эльмуцин® обусловлена действием активных метаболитов. Тиоловые группы метаболитов вызывают разрыв дисульфидных мостиков, которые связывают волокна гликопротеинов, что приводит к уменьшению эластичности и вязкости мокроты. В результате эрдостеин усиливает и ускоряет освобождение респираторных путей от секрета, улучшает секреторную функцию эпителия и увеличивает эффективность мукоцилиарного транспорта в верхних и нижних отделах респираторного тракта, снижает подавляющее действие табачного дыма на функции гранулоцитов.

Эльмуцин® 300 мг выпускается в капсулах № 20 и применяется с 18 лет, по 1 капсуле 2 раза в день.

Срок годности – 3 года.

Справочно

АО «ФП «Оболенское»» – российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии со стандартами GMP и ISO. Компания производит более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты.

Источник публикации: ФП «Оболенское»