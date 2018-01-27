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АОКИ просит ФАС разъяснить ряд положений антимонопольного законодательства

27.01.2018

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) решила через газету «Фармацевтический вестник» обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Запрос стал результатом дискуссии АОКИ с Московским управлением ФАС по поводу деятельности ГБУ «Центр клинических исследований и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы» (ЦКИОМТ ДЗМ), которая длится около двух лет.

Дело в том, что согласно приказу ДЗМ № 623 от 15 июля 2016 г., руководители подведомственных департаменту клиник обязаны с определенной периодичностью и в установленной форме направлять в Центр информацию о проводимых у них клинических исследованиях. Как отмечает исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова, это требование усложняет и без того трудоемкий и жестко регулируемый на федеральном уровне процесс отчетности при проведении КИ.

«Увы, все эти действия отнюдь не мотивируют медицинские организации Москвы участвовать в проведении исследований, — говорит Светлана Завидова. — В конечном счете, лишняя бумажная волокита снижает их конкурентоспособность». Кстати, есть уже примеры, когда отдельные клиники не рискуют заключать договор на проведение КИ, а направляют заказчика с этим вопросом в ЦКИОМТ.

АОКИ обратилась в УФАС по Москве с заявлением о том, что действия департамента здравоохранения Москвы ведут к ограничению конкуренции, что запрещено ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135 «О защите конкуренции». Требование о дополнительной отчетности, содержащееся в приказе № 623, по мнению АОКИ, создает дискриминационные по отношению к клиникам ДЗМ условия.

Последствиями этой ситуации, по мнению Ассоциации , станет снижение активности московских клиник на рынке КИ. Однако УФАС по Москве в возбуждении антимонопольного дела отказал на том основании, что раз снижение активности клиник на рынке КИ только предполагается, значит нельзя сказать, что приказ ДЗМ № 623 негативно воздействовал на деятельность медцентров. Нет последствий — нет дела.

Однако в ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135 буквально говорится следующее: «...органам государственной власти субъектов РФ ... запрещается принимать акты…, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции». То есть достаточно риска возникновения ограничения конкуренции.

Но, похоже, Московское УФАС трактует норму иначе. Поэтому АОКИ решила абстрагироваться от конкретной ситуации и обратилась в ФАС с запросом разъяснений: является ли в свете ч. 1 ст. 15 ФЗ № 135 обязательным условием для возбуждения дела свершившийся факт ограничения конкуренции или нет.

Это не единственное разночтение. Полный список вопросов и текст письма читайте в «ФВ» №4 (916) от 30 января 2018 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
клинические исследования
АОКИ
Персоны
Завидова Светлана

Исполнительный директор АОКИ
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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