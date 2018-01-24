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Апелляция подтвердила картельный сговор при закупках лекарств в Кемерово

24.01.2018

Седьмой Арбитражный апелляционный суд в Томске 24 января подтвердил правоту выводов Кемеровского УФАС России в деле о картельном сговоре при закупке лекарств.

Это дело стало одним из ключевых в 2017 году. 28 марта председатель комиссии–руководитель управления Наталья Кухарская объявила резолютивную часть решения в отношении двух поставщиков лекарственных препаратов. ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Специалисты установили, что участвуя в закупках для ЛПУ Кемеровской области общества заключили устное антиконкурентное соглашение. Управление выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарств и медизделий, проведенных в период с января 2015 г. по февраль 2016 г.

АО «Фармакон» и ООО «ФАРГО» использовали следующую модель поведения: при отсутствии других участников первое ценовое предложение делало одно из обществ, второе снижало цену на 1% и становилось победителем закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %. Причем действовали компании с одних IP-адресов.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 млн рублей.

Общества не согласились с решением управления и обратились в суд. Главный довод компаний сводился к тому, что они находятся под контролем одного физического лица. Однако арбитраж и апелляция признали эти выводы несостоятельными, поскольку в соответствие с формальной трактовкой нормы права подобный контроль возможен только при условии распоряжения более чем 50% долей (либо акций). В данном случае их было ровно 50.

«Такой крупный картельный сговор на аукционе среди связанных между собой компаний мы пресекли впервые», – прокомментировала председатель комиссии Наталья Кухарская.

Директора компаний, ответственные за нарушение, оплатили штрафы по 20 тысяч рублей каждый. Кроме того, одному из обществ уже назначен оборотный штраф в 658 тысяч рублей (от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов), второе административное дело еще находится в стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе УФАС.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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