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Аптечная сеть «36,6» была продана еще в прошлом году

25.06.2018

По состоянию на 31 декабря 2017 г. единственным крупным акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» с долей 28% акций была кипрская компания Paneario Holdings Limited. Об этом говорится в годовом отчете МСФО за 2017 г.

Их оставалось только двое

По данным СМИ, собственником Paneario Holdings через еще две кипрские компании является немецкий юридический консультант Филипп Леннерт. Он член правления компании RLP Consulting, которая помимо прочих консалтинговых услуг занимается сопровождением сделок M&A.

Ранее мажоритарным акционером была кипрская компания Palesora с долей 45,02% акций, конечными бенефициарами которой были Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Акции Palesora могли быть проданы в период с июня по декабрь 2017 г. Согласно квартальному отчету по РСБУ за январь– март 2018 г., по данным на 19 декабря 2017 г., Paneario Holdings была владельцем акций «36,6», а компания Кинцурашвили и Саганелидзе – нет.

Кому Palesora продала оставшиеся 17,02% акций неизвестно.

Из акционеров также вышла компания Douflero Holdings Limited, аффилированная с Романов Авдеевым. Ей принадлежало 13,76% акций аптечной сети.

В отчетности по РСБУ российские компании отражают только собственников, которым принадлежат не менее 5% акций компаний. В отчете ПАО «Аптечная сеть 36,6» за первый квартал 2018 г. числятся только две компании, владеющие не менее 5% акций, это уже упомянутая Paneario Holdings и Alliance Boots Holdings Limited, у нее в собственности 15% акций. О том, как распределены остальные 57% акций, информации нет.

«Роснефть» в помощь

Вполне возможно, что частью этих акций владеют компании, связанные с «Роснефтью». Акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» 21 июня 2018 г. утвердили новый состав совета директоров. В него вошел генеральный директор ООО «Регион портфельные инвестиции» Алексей Аболяев. Это дочерняя компания инвестгруппы «Регион», одним из крупных клиентов которой является «Роснефть».

Помимо этого в новый состав вошли Владимир Нестеренко – генеральный директор сети «36,6», Оксана Тарасова – генеральный директор ООО «А.Д.Е. Фарма» (совладельцы Елена Нестеренко, Александр Бахуташвили, Даниэл Гоззи), Олег Фатуев – ранее был главным врачом ГКБ №40, настоящая должность неизвестна, и Павел Шадрин –совладелец нескольких ООО, не связанных с фармой. Также сохранят свои посты директор юридического департамента ООО «МКБ Капитал» Михаил Кирилкин и представитель Alliance Boots Holdings Limited Сергей Щербинин.

На собрании было решено не выплачивать дивиденды.

Есть и долги, и убытки

Акционеры также утвердили годовой отчет компании за 2017 г., который опубликован 25 июня 2018 г. Согласно документу, убыток ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2017 г. вырос почти на 40% и составил 13 млрд руб. Выручка компании выросла на 5% и достигла 48,25 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 14,5% до 12,33 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. краткосрочные обязательства «36,6» превышали ее оборотные активы на 9,37 млн руб. (31 декабря 2016 г. – 14,76 млн руб.), денежный поток от операционной деятельности за 2017 и 2016 гг. был отрицательным.

Общий долг на конец 2017 г. был 32,2 млрд руб.

В отчете говорится, что компании удалось договориться с кредиторами о пролонгации действующих источников финансирования и о привлечении дополнительных средств в объеме, достаточном для обеспечения деятельности компании в течении 12 месяцев со дня утверждения годового отчета. За первые пять месяцев группа привлекла 7,4 млрд руб.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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ПАО "Аптечная сеть 36.6"
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
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«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
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