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Аптечная сеть «36,6» пока не нашла кандидата на пост главы розничного подразделения

01.09.2018

Розничное подразделение ПАО «Аптечная сеть 36,6» формально пока остается без руководителя. По поданным «ФВ», вопросами розницы занимается генеральный директор компании Владимир Нестеренко. Он не стал комментировать эту информацию.

Бывший руководитель розничного подразделения «36,6» Полина Киселева покинула компанию в конце июля 2018 г. С тех пор новый руководитель не назначен. Возможно вакансия перестанет быть вакантной в сентябре текущего года.

По словам Полины Киселевой, она ушла из-за не урегулированных вопросов корпоративного управления. О подробностях она не говорила. Но, как ранее сообщал «ФВ», несколько источников утверждают: несколько месяцев назад руководство компании разделилось на два лагеря. Одни были за то, чтобы все усилия направить на развитие розничного бизнеса, а оптовое подразделение держать только для прямых контрактов с производителями. Другие ратовали за полноценное развитие дистрибьюторского звена.

Судя по тому, что главы розничного подразделения нет, а руководитель оптового звена Олег Ковалев на своем месте, «36,6» может сделать ставку на развитие дистрибуции.

Впрочем, как будет развиваться компания до сих пор не ясно. В финансовом отчете за 2017 г. утверждалось, что новая команда управленцев разрабатывает стратегию вывода компании из кризиса, но прошло полгода, а никакой стратегии пока не представлено. В конце августа 2018 г. опубликован очередной отчет, но там все те же фразы - набрана новая команда, разрабатывается стратегия.

Пока у компании сохраняется сложное финансовое положение. Согласно отчету, в первом полугодии. 2018 г. ПАО получило убыток в размере 5,07 млрд руб. В первом полугодии 2017 г. сеть «36,6» также получила убыток, но он был в два раза меньше - 2,48 млрд руб.

При этом объем продаж в первом полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 22,6 млрд руб. Себестоимость реализации выросла с 15,9 млрд руб. до 17,32 млрд, валовая прибыль снизилась с 6,75 млрд до 5,28 млрд.

В 2018 г. к ПАО подано четыре иска на общую сумму 645 млн руб. все претензии поступили от страховых компаний: три иска от «Альянса» и один от «Ойлер Гермае Ру». Также поставщики подают иски к дочерним компаниям группы. Так с ООО «Аптека-А.-В.-Е» в арбитражном суде пытаются взыскать 323 млн руб., с ООО «Аптека-А.В.Е-1» - 22,88 млн руб., ООО «Джи Ди Пи» - 304,9 млн руб.

Согласно отчетности, общие долгосрочные обязательства ПАО по состоянию на 30 июня 2018 г. составили 28,8 млрд руб., краткосрочные - 27,46 млрд, общий долг - 56,24 млрд руб. Задолженность компании по полученным кредитам и займам по состоянию на 30 июня 2018 г составила 39,72 млрд руб.

Кроме того 30 августа 2018 г. ООО «Линдстрем» опубликовало уведомление о намерении подать заявление о признании банкротом ООО «Аптека-А.-В.-Е». Согласно базе СПАРК, компания «Линдстрем» в 2017 г. подала иск к «дочке» «36,6» о неисполнении или ненадлежащем исполнении по договорам аренды на сумму 2,63 млн руб.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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