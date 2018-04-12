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Аптечная сеть «Апрель» присоединит «Казанские аптеки»

12.04.2018

По информации «ФВ», завтра, 13 апреля, состоится совещание заведующих аптек сети «Казанские аптеки», на котором генеральный директор Владимир Рубцов предположительно объявит о присоединении сети к АС «Апрель».

По данным аналитической компании AlphaRM, краснодарская АС «Апрель» закончила 2017 год с приростом выручки 107% по отношению к предыдущему, и вышла на седьмое место в рейтинге федеральных сетей с долей рынка в 1,94%. Она представлена в 26 регионах России, насчитывает 878 аптечных учреждений, а общий объем продаж в прошлом году составил 879,90 млн рублей. Владелец аптечной сети – Вадим Анисимов.

АС «Казанские аптеки» по итогам 2017 года опустилась на одну строчку рейтинга – с 63 на 64 место, сообщила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. Сеть представлена в четырех регионах, объединяет 115 аптечных учреждений, закончила год с объемом продаж 878,82 млн рублей. Прирост выручки составил 3%, а доля рынка – 0,17%.

По мнению нескольких источников «ФВ», скорее всего предстоящая сделка будет означать выход «Казанских аптек» из АСНА с третьего квартала этого года.

Пока информация о сделке носит предварительный характер. Официальное заявление руководителей двух аптечных сетей ожидается на следующей неделе.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Компания "Апрель"
Фармвестник-ТВ
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12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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