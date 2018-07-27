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«Аптечной сети 36,6» пока не может расстаться с дистрибьюторами

27.07.2018

ПАО «Аптечная сеть 36,6» представитель немногочисленной когорты аптечных сетей, перешедших на прямые контракты с производителями. Тем не менее крупнейшая сеть полностью не прекратила отношения с основными дистрибьюторами: часть из них продолжает поставки аптекам, с другими «36,6» встречается в суде.

По информации «36,6», на сегодняшний день прямые договоры с производителями обеспечивают около 75% оборота сети, оставшуюся часть поставляют «Катрен», «Пульс», «ПрофитМед» и др. дистрибьюторы.

Два других крупных дистрибьютора – ЦВ «Протек» и «СИА Групп» теперь встречаются с аптечной сетью только в суде.

«Структуры «36,6», а также аффилированные с ними лица должны ЦВ «Протек» примерно 350 млн руб. Товар мы им не отгружаем с 2015 г., когда начались проблемы с платежами», – сообщил «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Благодаря такой политике, количество разбирательств в арбитражном суде по возврату долгов между «Протек» и «36,6» сократились. В 2018 г. не было ни одного нового иска, в прошлом году было по одному иску к ООО «Аптека А.в.е» и ООО «Аптека А.в.е-1». Правда, не все процессы, начатые раньше, уже завершены. Так, арбитражному суду придется еще раз рассмотреть иск о возврате 122,21 млн руб. Кассационная инстанция вернула дело в первую инстанцию.

Это произошло уже во второй раз. ЦВ «Протек» то выигрывал, то проигрывал. В прошлом году кассация направила дело на новое рассмотрение. Первая инстанция и апелляция отказали дистрибьютору, согласившись с доводами ответчиков о том, что истцу не удалось доказать тот факт, что товарные накладные в рамках поставок препаратов в адрес «36,6» не были подписаны уполномоченным лицом. Однако кассация решила, что суды недостаточно исследовали все детали и направила дело на новое рассмотрение.

«СИА» в настоящее время не поставляет товар сети «36,6», – рассказал генеральный директор компании Сергей Пивень. Правда, дистрибьютор по-прежнему ведет активную судебную деятельность по взысканию долгов с аптечной сети. В 2018 г. «СИА Групп» подала одиннадцать исков к «дочкам» ПАО «Аптечная сеть 36,6» – ООО «Аптека А.в.е» и ООО «Аптека А.в.е.-1» на общую сумму превышающую 100 млн руб. В части исков речь идет о возврате долгов за поставки, произведенные в 2015 г.

Впрочем, вернуть свои деньги желает не только «СИА», к «Аптеке А.в.е» и «Аптеке А.в.е.-1» в текущем году подано 83 иска на общую сумму 283 млн руб. Часто взыскиваются долги по договорам аренды.

Что же касается прямых договоров с производителями, то оптовое подразделение «36,6» – ООО «Джи Ди Пи» – пока не часто судится с крупными фарпроизводителями. В текущем году иски дистрибьютору предъявили MSD (МСД Фармасьютикалс) (119,5 млн руб.), «Авва Рус» (15,98 млн руб.) и некоторые другие. Также через суд взыскивают задолженность оптовые компании, например, Центральная дистрибьюторская компания (41,36 млн руб.) и «Мединторг» (10 млн руб.). Всего к ООО «Джи Ди Пи» в текущем году предъявлено исков на сумму 292 млн руб.

Головную компанию – ПАО «Аптечная сеть 36,6» – в текущем году в суд вызывали только страховщики: «Альянс» и «Ойлер Гермес Ру», общая сумма предъявленных исков – 645 млн руб.

Согласно отчету по МСФО за 2017 г., чистый долг ПАО «Аптечная сеть 36,6» (за вычетом остатков денежных средств на счетах) по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 31,51млрд руб.Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 19 июля 2018 г. одобрил крупные сделки с Московским кредитным банком (МКБ), согласно которым акции операционных подразделений останутся в залоге у банка до 2024 г. Среди этих подразделений «Джи Ди Пи», «Аптека А.в.е» и «Аптека А.в.е.-1».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК»
АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ"
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Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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