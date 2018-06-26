Аптечный рынок России повторяет путь Бразилии

В Москву прибыла делегация крупнейшей аптечной ассоциации Бразилии Abrafarma. Естественно, главный интерес бразильцев – чемпионат мира по футболу, но приятное решили совместить с полезным. Владельцы крупнейших аптечных сетей Бразилии пообщались с руководством IQVIA в России и СНГ, и завалили вопросами владельцев АС АСНА.

Abrafarma объединяет крупнейших игроков аптечного рынка Бразилии. Несмотря на то, что состав участников ассоциации в общем объеме аптечных организаций представляет лишь 5% всего рынка, по объемам продаж Abrafarma занимает 45% рынка Бразилии.

Abrafarma – это российский вариант саморегулируемой организации: операционным бизнесом владельцы сетей занимаются самостоятельно, общение с госорганами для решения общих рыночных задач происходит через ассоциацию.

Конечно, находится время и для полезного отдыха. Есть у ассоциации такая традиция: ежегодно посещать крупнейшие мероприятия в разных странах мира, совмещая туристическую цель с деловой программой. В этом году выбор пал на Россию по вполне очевидным причинам. Причем бразильцы к встрече подготовились креативно, нарядив принимающую сторону в футболки бразильской сборной по футболу.

Тренды развития российского аптечного рынка членам Abrafarma понятны. Аптечный рынок Бразилии прошел путь жесткой консолидации.

«Они уверены, что российский рынок повторит их путь. Все то, что мы наблюдаем сейчас у нас – укрупнение федеральных сетей, развитие собственной логистики, прямые договора с производителями, они уже почти прошли», – комментирует управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев.

По словам делегатов, бизнес модель бразильских аптечных сетей выстраивается на цифрах: 80/20, где первый показатель – это объем поставок товара через собственную логистику, второй – процент товара от общего объема, идущего через дистрибьютора.

Сети, входящие в Abrafarma, имеют точки более 200 кв. метров, с огромным оборотом на каждую. В аптеках представлено порядка 14–15 тыс. позиций лекарственного и нелекарственного ассортимента. Причем концентрация точек велика, им вполне понятен российский формат «дверь в дверь». Но это не мешает им зарабатывать: наценка составляет 25–30%.