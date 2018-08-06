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Аптека не смогла убедить суд в том, что «Продадим всегда дешевле» – это такая вывеска

06.08.2018

Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить иск ООО «Грация +» к МКУ «Альтернатива», которое осуществляет контроль за размещением наружной рекламы на территории Таганрога. Фарморганизация требовала признать незаконными действия предприятия по демонтажу вывески и обязать «Альтернативу» вернуть все на прежнее место.

Предметом спора стала конструкция на здании, где размещается «Дешевая аптека», с надписью «Продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента». По мнению представителей ООО «Грация +», она является информационной вывеской, указывающей на род деятельности организации. Однако суд с этим доводом не согласился и признал конструкцию рекламной. Поскольку разрешение на размещение рекламы аптека не получала, то предписание демонтировать конструкцию, выданное ООО «Грация +2» в апреле этого года, совершенно легитимно. Фармпредприятие требование это проигнорировало, и в мае реклама была демонтирована силами МКУ «Альтернатива» в принудительном порядке. Компания была уведомлена об этих работах и предупреждена о необходимости забрать рекламную конструкцию.

Вместо этого аптечная организация обратилась в суд, который принял сторону городских властей.

Решение Арбитражного суда Ростовской области в силу не вступило.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
недобросовестная конкуренция
Ростовская область
Фармвестник-ТВ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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