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Apteka.ru снова вошла в ТОР30 крупнейших российских сайтов по объему продаж

13.04.2018

Аналитическое агентство Data Insight опубликовало рейтинг E-Commerce Index TOP100 2017. В рейтинг включены сто крупнейших российских интернет-ресурсов по объему продаж в 2017 г.

Apteka.ru заняла 21-е место в общем рейтинге, это на 2 позиции выше, чем годом ранее. Согласно данным рейтинга, объем продаж и количество заказов*, совершенных с помощью сервиса в 2017 г., выросли на 30 %. По общему количеству заказов Apteka.ru занимает 6-е место.

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Ближайший конкурент в категории «Красота и здоровье» расположился на 47-м месте рейтинга.

Ежегодно аналитическое агентство Data Insight публикует сводный рейтинг российских интернет-магазинов. В основе исследования лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая в том числе поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Используются мониторинг числа заказов, данные, предоставляемые исследуемыми площадками, открытые данные, мониторится посещаемость сайта. Оценки, полученные на основе различных источников и методик, сопоставляются между собой для исключения недостоверных данных.

Верхние строчки рейтинга традиционно занимают такие известные игроки российской интернет-торговли, как wildberries.ru (одежда, обувь и аксессуары), ulmart.ru (бытовая техника) и sitilink.ru (универсальный магазин), а также сайты магазинов техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и «Связной».

Apteka.ru

Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 г. Ежегодно количество заявок, сформированных пользователями с помощью сервиса, увеличивается в несколько раз. В 2016 г. Apteka.ru стала обладателем сразу двух наград Международной фармацевтической премии «Зеленый крест» – в номинациях «Социальный проект года» и «Аптечный бренд года».

*Под «заказом» на сайте www.apteka.ru и (или) в настоящем пресс-релизе понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес АО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки.18+

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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Метки
АО НПК «Катрен»
Apteka.ru
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
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Справочник компаний
Аптечный практикум
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