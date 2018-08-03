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Аптеки «Панацея-Фарм» сменили вывески на «Социальные аптеки»

03.08.2018

Ростовская фармацевтическая розничная сеть «Панацея-Фарм» продала значительную часть своих аптек группе компаний «Фармацевт», который развивает бренд «Социальная аптека» и является одним из основных региональных игроков. Сделка состоялась в июле, ее стоимость и подробности не разглашаются.

Получить комментарии у представителей «Панацея-Фарм» и «Социальной аптеки» оперативно не удалось. На сайте медицинской страховой компании «Панацея», которая является учредителем аптек, информация на этот счет также не актуализирована. По словам бывших сотрудников компании, под вывеской «Панацея-Фарм» продолжат работать две аптеки, а порядка десяти точек в Ростове-на-Дону и городах области стали «Социальными аптеками».

Напомним, что в 2015 году ГК «Фармацевт» приобрел 26 аптек другой местной сети «Нектар».

Бренд «Социальная аптека» ГК «Фармацевт» возник поле слияния двух устойчивых фармсетей «Фармацевт Плюс» и «Просто Аптека». Сейчас он представлен в нескольких территориях Южного и Центрального федеральных округов и насчитывает более 300 точек.

Таким образом, процесс консолидации и укрупнения фармацевтической розницы, о котором говорят уже несколько лет, продолжается.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ростовская область
аптечные сети
покупка
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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