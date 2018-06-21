 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
379

Аптеки хотели бы ежемесячно получать 8–10% за выполнение маркетингового плана продаж

21.06.2018

В апреле-июне 2018 года аналитический отдел центра Pharmznanie.ru провел исследование удовлетворенности маркетинговыми контрактами среди заведующих аптек.

В числе условий маркетинговых договоров с производителями наибольшее недовольство представителей аптек вызывает необходимость закупать низколиквидные препараты (так считает 61% респондентов) и выполнять завышенные, на их взгляд, планы продаж (53,3%).

«Как показало наше исследование, в ходе реализации маркетинговых договоров аптеки часто сталкиваются с проблемой истекающих сроков годности у препаратов (69,9% опрошенных), а также с тем, что провизоры и фармацевты недовольны предлагаемой для выполнения обязательств системой мотивации (38%)», – комментирует итоги опроса заместитель генерального директора и сооснователь компании «Фармзнание» Мария Рябуха.

Первая проблема достаточно легко решается включением в договор условий о минимальном остаточном сроке годности поставляемых препаратов. А вторая проблема зачастую выходит за пределы взаимодействия аптеки с фармкомпанией и касается эффективности системы мотивации в аптеке в целом. Выстраивание работающей системы мотивации персонала для аптечного бизнеса является одной из ключевых задач, и при заключении маркетинговых контрактов важность этой задачи просто выходит на новый уровень.

По итогам выполнения маркетинговых контрактов около трети аптек сталкиваются с нарушением сроков выплаты вознаграждений (31,6%), а также считают неоправданными претензии о нарушениях в отчетах (30,8%).

Наиболее удобным и приемлемым маркетинговым инструментом представители аптек считают подарок за покупку (65,4%). А одним из самых неудобных инструментов было признано расположение рекламных носителей в прикассовой зоне.

Среди эффективных методов мотивации сотрудников аптек отдано наибольшее количество голосов за бонусные программы от производителей.

За ежемесячные выплаты вознаграждений по маркетинговым контрактам проголосовали 78,1% представителей аптек. При этом самым популярным ответом на вопрос о справедливом проценте вознаграждения стало вознаграждение в размере 8–10%.

В исследовании приняли участие 812 представителей аптек. Среди них 82% — заведующие аптеками, 15% — руководители аптек и 3% — менеджеры по закупу.

Большинство участников опроса (51%) представляют небольшие аптечные сети с количеством аптек от 2 до 50, еще 17,2% являются специалистами сетей, в которые входит от 50 до 350 аптек, 16,3% представляют аптечные сети, объединяющие более 350 аптек, 15,5% возглавляют одиночные аптеки.

Автор: Фармперсонал
Материалы по теме
06.06.2018 Треть провизоров испытывают сложности в системе НМиФО из-за отсутствия регулярного доступа к интернету
01.06.2018 Существенного роста штата в фармкомпаниях в связи введением системы маркировки лекарств не предвидится
22.05.2018 Специалисты в области разработки лекарств оплачиваются лучше других
18.05.2018 Только 29% фармспециалистов считают свою зарплату достойной
16.05.2018 Работа в аптеке занимает одно из последних мест среди карьерных предпочтений студентов Института фармации
Метки
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
21.06 — 22.06 Clinical Trials Practical Forum 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения