Аптеки хотели бы ежемесячно получать 8–10% за выполнение маркетингового плана продаж

В апреле-июне 2018 года аналитический отдел центра Pharmznanie.ru провел исследование удовлетворенности маркетинговыми контрактами среди заведующих аптек.

В числе условий маркетинговых договоров с производителями наибольшее недовольство представителей аптек вызывает необходимость закупать низколиквидные препараты (так считает 61% респондентов) и выполнять завышенные, на их взгляд, планы продаж (53,3%).

«Как показало наше исследование, в ходе реализации маркетинговых договоров аптеки часто сталкиваются с проблемой истекающих сроков годности у препаратов (69,9% опрошенных), а также с тем, что провизоры и фармацевты недовольны предлагаемой для выполнения обязательств системой мотивации (38%)», – комментирует итоги опроса заместитель генерального директора и сооснователь компании «Фармзнание» Мария Рябуха.

Первая проблема достаточно легко решается включением в договор условий о минимальном остаточном сроке годности поставляемых препаратов. А вторая проблема зачастую выходит за пределы взаимодействия аптеки с фармкомпанией и касается эффективности системы мотивации в аптеке в целом. Выстраивание работающей системы мотивации персонала для аптечного бизнеса является одной из ключевых задач, и при заключении маркетинговых контрактов важность этой задачи просто выходит на новый уровень.

По итогам выполнения маркетинговых контрактов около трети аптек сталкиваются с нарушением сроков выплаты вознаграждений (31,6%), а также считают неоправданными претензии о нарушениях в отчетах (30,8%).

Наиболее удобным и приемлемым маркетинговым инструментом представители аптек считают подарок за покупку (65,4%). А одним из самых неудобных инструментов было признано расположение рекламных носителей в прикассовой зоне.

Среди эффективных методов мотивации сотрудников аптек отдано наибольшее количество голосов за бонусные программы от производителей.

За ежемесячные выплаты вознаграждений по маркетинговым контрактам проголосовали 78,1% представителей аптек. При этом самым популярным ответом на вопрос о справедливом проценте вознаграждения стало вознаграждение в размере 8–10%.

В исследовании приняли участие 812 представителей аптек. Среди них 82% — заведующие аптеками, 15% — руководители аптек и 3% — менеджеры по закупу.

Большинство участников опроса (51%) представляют небольшие аптечные сети с количеством аптек от 2 до 50, еще 17,2% являются специалистами сетей, в которые входит от 50 до 350 аптек, 16,3% представляют аптечные сети, объединяющие более 350 аптек, 15,5% возглавляют одиночные аптеки.