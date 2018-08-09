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Арбитраж поддержал ФАС в споре с Минздравом

09.08.2018

Арбитражный суд поддержал ФАС в споре с Минздравом и компанией Teva («Тева») при закупке препарата против рассеянного склероза, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Ранее в ФАС России поступила и была рассмотрена жалоба компании «Биокад» на действия Минздрава России при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата глатирамера ацетат. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 650 млн руб.

Комиссия ФАС России установила, что заказчик предъявил необоснованные требования к дозировке (40 мг/мл) препарата, соответствующие единственному производителю.

Требование Минздрава России о закупке препарата исключительно в дозировке 40 мг/мл без возможности поставки лекарства в дозировке 20 мг/мл с учетом режимов дозирования не соответствует подпункту «б» пункта 2 Особенностей описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380, отмечают в ФАС.

По итогам рассмотрения жалобы Минздраву России было предписано внести изменения в закупочную документацию и назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик отменил аукцион стоимостью почти 650 млн рублей и провел новую закупку, снизив стоимость лота до 319 млн рублей. Таким образом удалось сэкономить 331 млн рублей бюджетных средств.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, компания Teva - поставщик препарата, обратилась в суд.

«Компания и заказчик не смогли привести в суде доводы, обосновывающие разумность закупки лекарственного препарата в «уникальной» дозировке», подчеркнул заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Минздрав России
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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