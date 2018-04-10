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Арбитраж подтвердил картель на госзакупках лекарств и медизделий в Самаре

10.04.2018

Арбитражный суд г. Москвы отказал ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» в их требовании признать недействительными решение и предписания ФАС России, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее по заявлению Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки» ФАС России возбудила дело и признала ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» виновными в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах (нарушение п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).

Компании приняли участие в более чем 400 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания на общую сумму свыше 400 млн рублей в 5 регионах РФ.
Аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы.

ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» не согласились с решением и предписаниями антимонопольного органа и обжаловали их в судебном порядке, однако суд отказал заявителю, поддержав позицию ФАС.

По материалам антимонопольного дела СО отдела полиции № 2 УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» по ч. 2 ст. 178 Уголовного кодекса РФ. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в Самаре в 2018 году по материалам ФАС России.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Самарская область
картельный сговор
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04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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