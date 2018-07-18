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АСНА и «Союзфарма» стали саморегулируемыми организациями

18.07.2018

Два аптечных объединения официально зарегистрированы в качестве саморегулируемых организаций. 3 июля соответствующий статус был подтвержден в отношении Ассоциации Независимых Аптек (АСНА). 10 июля в реестре саморегулируемых организаций была зарегистрирована Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма».

Как ранее сообщал «ФВ», СРО АСНА намерена представлять интересы малого и среднего аптечного ритейла. Руководство объединения выразило уверенность, что получение статуса СРО «станет первым шагом на пути установления конструктивного диалога с регуляторами, развития государственно-частного партнёрства и создания благоприятных условий для ритейла в целом».

Исполнительный директор СРО АСНА Виктория Преснякова, считает развитие бизнеса в сторону саморегулирования одним из приоритетных векторов развития, «который уже не остановить».

Решение о регистрации ААУ «СоюзФарма» в качестве саморегулируемой организации было принято на собрании ассоциации в 2016 году. «За» проголосовали 498 юридических лиц, «против» — 8, воздержались — 36.

Коллегиальным органом управления СРО является избранный общим собранием Наблюдательный совет. По требованию законодательства в его составе должно быть не менее одной трети независимых участников. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие – руководитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты и Аптечной гильдии Елена Неволина, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Статус СРО «позволит на новой платформе принимать участие в регулировании фармацевтической отрасли, установлении конструктивного взаимодействия с регуляторами и повышении качества фармацевтической деятельности», подчеркивается в сообщении.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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ААУ «СоюзФарма»
аптечная сеть "АСНА"
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10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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