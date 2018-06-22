«АстраЗенека» снизила отпускные цены на 11 препаратов

В результате диалога Федеральной антимонопольной службы с компанией «АстраЗенека» в течение короткого периода времени были снижены предельные отпускные цены на 11 торговых наименований (8 международных непатентованных наименований) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Диапазон снижения цен составил от 12 до 92%, сообщает ФАС.

Все 11 препаратов являются референтными, предназначенными для лечения социально значимых заболеваний (респираторных, онкологических, заболеваний ЦНС).

В максимально короткий срок компания предприняла меры, чтобы в соответствии с требованиями ФАС России снизить цены на ряд лекарственных препаратов, в том числе локализованных на заводе в Калужской области, отмечают в антимонопольном ведомстве.

«Мы благодарны компании «АстраЗенека» за то, что она услышала требования ФАС России и в короткий срок снизила цены на свои препараты до необходимого уровня, несмотря на то, что такое снижение привело к существенным изменениям в ее операционной деятельности в России. Это позволит сэкономить гражданам и бюджетной системе страны существенные средства, которые могут быть направлены в систему здравоохранения», – отметил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

В начале марта 2018 г. «ФВ» писал, что ФАС требует от AstraZeneca снижения цен на некоторые препараты. В случае невыполнения этого требования антимонопольное ведомство планировало обратиться к правительству с предложением лишить компанию эксклюзивного права на производство и продажу двух запатентованных лекарств от онкологических заболеваний.