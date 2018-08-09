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АТОЛ подвел итоги тестов сканеров для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix

09.08.2018

Крупнейший производитель контрольно-кассовой техники АТОЛ принял участие в тестировании розничных и промышленных сканеров для выявления перечня устройств, наиболее подходящих для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix с упаковок лекарств. Промаркированные упаковки были предоставлены оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК Центром развития перспективных технологий.

Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров. Технология эффективно борется с нелегальным товаром, защищает потребителей и добросовестный бизнес. Использование криптографии прописано в утвержденной правительством 28 апреля 2018 года модели функционирования системы маркировки. Защищенные коды нельзя украсть или подделать, система уведомит о том, что кто-то пытается ввести в оборот нелегальный товар и продать его. Кроме того криптография позволяет проверять товары даже в офлайн-режиме.

В тестовых испытаниях приняли участие 7 наиболее популярных на российском рынке сканеров. Устройства оценивали по четырем критериям: качество считывания кода, средняя дистанция считывания средства идентификации, эффективная дистанция считывания. Кроме того, проверялась производительность используемого оборудования. Тестирование проводилось путем сканирования 10 пачек каждой марки. Время измерялось в секундах, затраченных на сканирование всей серии. Секундомер запускался в момент первого сканирования. По итогам испытаний все сканеры получили положительные результаты, в том числе и сканер АТОЛ SB 2108.

«Нам важно, чтобы бизнес перешел на маркировку максимально комфортно. Сегодня существует не только запрос от рынка, но и конкретные действия со стороны производителей сканеров, направленные на их адаптацию под требования системы Честный ЗНАК», – отметил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов.

«Компания АТОЛ разрабатывает все свои продукты и решения с учетом глубокого понимания потребностей клиентов, делая пользовательский опыт максимально комфортным. Аналогичную цель мы поставили перед собой и при решении задач, связанных с проектом маркировки. На данном этапе мы делаем все, чтобы адаптировать считывающие устройства под требования системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК», – отметила директор по развитию фискальных решений компании АТОЛ Юлия Русинова.

Источник публикации: ЦРПТ

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Метки
ЦРПТ
Компании
ЦРПТ Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов.
Персоны
Харитонов Антон
Руководитель продуктового направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
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