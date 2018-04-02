Участники саратовского фармритейла не верят, что поджоги аптек — дело рук конкурентов

В Саратове положили конец серии поджогов аптек, которые происходили на протяжении нескольких лет. УМВД города возбудило уголовное дело по факту умышленного уничтожения или порчи имущества. Фигурантами проходят двое местных жителей. По мнению следствия, целью поджогов было оказание давления на представителей аптечного бизнеса в интересах конкурентов.