«БИОДЕЗ» выступил партнером международной конференции по контролю антибиотикорезистентности

5–6 апреля 2018 г. в Пироговском центре прошла научно-практическая конференция с международным участием «Стратегия контроля антибиотикорезистентности в стационаре: проблемы и перспективы».

Организаторами ежегодной конференции выступили Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов и Региональная общественная организация медицинских сестер Москвы. В работе конференции приняли участие более 550 специалистов из разных регионов Российской Федерации.

ООО «БИОДЕЗ», завод по производству дезсредств и кожных антисептиков, выступил партнером конференции. Весь спектр продукции предприятия – от профессиональных концентратов до кожных антисептиков – был представлен на стенде завода на экспозиции компаний–производителей лекарственных средств, оборудования и расходных материалов для нужд здравоохранения.

В рамках конференции состоялись пленарные и секционные заседания, посвященные эффективной реализации стратегии контроля антимикробной терапии (СКАТ) в многопрофильном стационаре, растущей антибиотикорезистентности нозокомиальных микроорганизмов и перспективам антибиотикотерапии инфекций, вызванных ими. На совместном заседании врачебной и сестринской секций было уделено особое внимание современным возможностям и перспективам профилактики и диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), актуальным вопросам санитарного законодательства, организации и обеспечению инфекционной безопасности, дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в стационаре.

Источник публикации: ГК «Биотэк»