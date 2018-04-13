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«БИОДЕЗ» выступил партнером международной конференции по контролю антибиотикорезистентности

13.04.2018

5–6 апреля 2018 г. в Пироговском центре прошла научно-практическая конференция с международным участием «Стратегия контроля антибиотикорезистентности в стационаре: проблемы и перспективы».

Организаторами ежегодной конференции выступили Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов и Региональная общественная организация медицинских сестер Москвы. В работе конференции приняли участие более 550 специалистов из разных регионов Российской Федерации.

ООО «БИОДЕЗ», завод по производству дезсредств и кожных антисептиков, выступил партнером конференции. Весь спектр продукции предприятия – от профессиональных концентратов до кожных антисептиков – был представлен на стенде завода на экспозиции компаний–производителей лекарственных средств, оборудования и расходных материалов для нужд здравоохранения.

В рамках конференции состоялись пленарные и секционные заседания, посвященные эффективной реализации стратегии контроля антимикробной терапии (СКАТ) в многопрофильном стационаре, растущей антибиотикорезистентности нозокомиальных микроорганизмов и перспективам антибиотикотерапии инфекций, вызванных ими. На совместном заседании врачебной и сестринской секций было уделено особое внимание современным возможностям и перспективам профилактики и диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), актуальным вопросам санитарного законодательства, организации и обеспечению инфекционной безопасности, дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в стационаре.

Источник публикации: ГК «Биотэк»

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Метки
ГК "Биотэк"
антибиотикорезистентность
Компании
БИОТЭК Группа компаний «БИОТЭК» является одним из крупнейших российских фармацевтических холдингов и специализируется на производстве, оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции.
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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