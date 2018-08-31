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«Биокад» увеличивает до 23,1 млрд рублей инвестиции в строительство фармпредприятия в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

31.08.2018

30 августа состоялось заседание Экспертного совета ОЭЗ «Санкт-Петербург», на котором были одобрены 2 новых проекта, а две компании – ЗАО «Биокад» и ООО «Гем-Стандарт» – представили Экспертному совету корректировки текущих проектов в ОЭЗ.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, объем инвестиций компании «Биокад» по проекту увеличивается с 1,965 млрд руб., заявленных в момент получения статуса резидента в 2010 го., до 23,1 млрд руб. Это связано с появлением в проекте строительства второй очереди предприятия и значительным увеличением ежегодных затрат на НИОКР. На данный момент вторая очередь предприятия на площадке «Нойдорф» находится в активной стадии строительства, ввод в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2019 г., инвестиции в объект составляют около 3 млрд руб.

На арендуемом земельном участке площадью 4,86 га компания создает фармацевтический комплекс по разработке и производству биологических субстанций и готовых лекарственных средств биологической природы, в том числе, не имеющих произведенных в России аналогов.

Стоимость проекта компании ООО «Гем-Стандарт» по созданию экспериментально-производственного комплекса по разработке и выпуску инновационных препаратов из плазмы крови человека на основе нанотехнологических решений также, согласно корректировке, будет увеличена с 865 млн руб. до 4,3 млрд руб. Резидент также сдвигает сроки реализации проекта с конца 2014 г. на 2020 г. В аренде у компании 4,11 га земли.

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева отметила, что корректировка объема инвестиций компании «Биокад» делает ее крупнейшим резидентом ОЭЗ по объему заявленных инвестиций.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиции
ОЭЗ «Санкт-Петербург»
Биокад
Фармвестник-ТВ
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28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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