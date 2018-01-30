Итальянская фармкомпания поделилась секретами и планами

Итальянская фармацевтическая компания Alfasigma S.p.A. (бывшая Alfa Wassermann S.p.A.) в 2018 г. планирует рост за счет продолжения исследований существующих продуктов, расширения портфеля и новых приобретений. Об этих и о других планах на российском и мировом рынках топ-менеджеры компании поведали узкому кругу журналистов, пригласив их в свой новый московский офис.

Большой секрет успеха маленькой компании

Компания, специализирующаяся на препаратах для лечения сердечно-сосудистых и гастроэнтерологических заболеваний, вывела свой первый продукт на российский рынок еще в 1990-х гг. Фактически именно российские ученые из кардиоцентра под руководством Евгения Чазова в содружестве с итальянскими коллегами были первыми исследователями креатинфосфата (Неотон) для защиты миокарда в условиях ишемии. Многолетний опыт применения и продолжающиеся исследования позволяют препаратам не утрачивать актуальности, обеспечивая стабильный доход компании, которая начинала 70 лет назад с небольшого семейного бизнеса итальянской семьи Голинелли, когда появилась на свет компания Alfa Farmaceutici.

С тех пор фирма планомерно шла по пути укрупнения, неизменно следуя трем принципам развития: исследования, технологии и интернационализация. В 1988 г. произошло первое слияние — с компанией Istituto Wassermann. Так появилась известная на российском рынке компания Alfa Wassermann. Очередная смена названия, и по тому же принципу, случилась в августе 2017 г., когда завершилось слияние Alfa Wassermann S.p.A с еще одной семейной итальянской компанией Sigma-Tau S.p.A — бизнесом семьи Кавацца, в результате чего образовалась компания Alfasigma S.p.A.

Мировой оборот Alfasigma S.p.A. в 2017 г. превысил 1 млрд евро и позволил занять 77-е место в рейтинге мировых фармпроизводителей. Более половины продаж компании приходится на Италию, 47% — на внешние рынки в 80 странах. Кроме того, в 2016 г. Alfa Wassermann приобрела американскую компанию Pamlab, занимающуюся лечебным питанием, чем укрепила свои позиции на американском рынке.

Операционный директор Alfasigma S.p.A. Пьер Колли считает, что залогом 70-летнего успеха итальянской семейной фармкомпании стала последовательная разработка собственных оригинальных препаратов. «Будучи частной компанией, мы не зависим от колебаний курса акций на бирже, и наши стратегические решения связаны с поиском и удовлетворением нерешенных потребностей в лечении пациентов. Это дает нам устойчивое развитие», — рассуждает топ-менеджер.

Прорастая технологиями

Год назад российский филиал Alfa Wassermann заявил о начале процесса локализации производства двух своих оригинальных препаратов «Неотон» и «Флюксум» на площадке московского OOO «Добролек», входящего в состав холдинга «Фармэко».

«В сотрудничестве с «Добролеком» мы увидели хорошие возможности для укрепления наших позиций на российском рынке, — рассказал региональный менеджер международного отдела, ответственный за страны Восточной Европы Alfasigma S.p.A., Лука Фрассини. — Высокие стандарты производства, выявленные в ходе проведенного нашими специалистами аудита, позволили прийти к соглашению с «Добролеком». В настоящее время мы работаем над трансфером аналитических методик, по успешному завершению которого начнем вторичную упаковку наших продуктов в России».

А директор международного отдела Alfasigma S.p.A. Арнальдо Рестелли положительно отозвался об изменениях в регуляторике российского здравоохранения: «Мы видим улучшение в контроле и регуляторных требованиях. Требования властей к рынку увеличиваются, и это хорошо. Эти инициативы защищают интересы надежных производителей от присутствия некачественной продукции конкурентов, препаратов с недоказанной эффективностью или фальсификата».

Расширение показаний и географии

Одно из направлений исследовательской работы Alfasigma S.p.A. — изучение новых возможностей существующих препаратов и расширение показаний для них. «Мы получили положительное заключение Этического комитета на проведение плацебоконтролируемого исследования IIIb фазы, чтобы оценить способность креатинфосфата снижать угрозу развития внутриоперационной ишемии миокарда во время общеполостных операций у пациентов с кардиопатологией»,— рассказала Ольга Глазкова, генеральный директор ООО «Альфасигма Рус», российского филиала компании.

То же касается кишечного антибиотика рифаксимина альфа — блокбастера компании (мировой оборот превысил 1 млн долл.). Исследования, проведенные в последнее время, показали, что рифаксимин (в России выпускается под брендом «Альфа Нормикс») — это не традиционный антибиотик, он обладает способностью восстанавливать нормальную кишечную микрофлору. Рифаксимин под брендом «Xifaxan» — наиболее широко известный и продаваемый итальянский препарат в США.

Помимо дальнейшего освоения российского рынка Alfasigma планирует расширять географию своего присутствия в мире. Alfasigma S.p.A. имеет 18 дочерних компаний по всему миру. Российский филиал — один из самых значимых для компании и занимает почетное 4-е место по обороту среди стран международного отдела. Каждый год Россия поднимается на одно место в рейтинге, опередив в последние два года по продажам Польшу и Румынию, вплотную приблизившись к Китаю. Руководство ООО «Альфасигма Рус» видит своей задачей войти в тройку лидеров среди филиалов. Показатели роста компании на российском рынке (+19,9% в руб., январь — ноябрь 2017 г. к аналогичному периоду 2016 г., по данным IQVIA) позволяют считать данную амбициозную задачу вполне выполнимой.

«Теперь, когда мы выстроили сильную команду в России, наступило время расширения портфеля, — сказала г-жа Глазкова. — В этом году мы готовим лонч инновационного средства Альфазокс для лечения изжоги у пациентов, которым не помогает стандартная терапия. Его уникальный состав позволил зарегистрировать препарат как изделие медицинского назначения, так как препарат образует защитную пленку на слизистой оболочке пищевода, снимая симптомы вне зависимости от причины желудочно-пищеводного рефлюкса».

Итальянские коллеги с удовлетворением отмечали, что, несмотря на бурные события международной жизни, России и Италии во все времена удавалось сохранить теплые отношения, а также тесные деловые и культурные связи. А поддержку в сотрудничестве с российской системой здравоохранения итальянской компании помогает налаживать СПФО, членом которой она является.

Исполнительный директор СПФО Лилия Титова, исполнившая роль модератора встречи с журналистами, поздравила компанию с новосельем, подарив ее руководителям небольшое живописное полотно, тем самым пополнив корпоративную коллекцию предметов искусства, собираемую по всему миру еще с 1950-х гг.