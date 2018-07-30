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Бизнес-объединения попросили Дмитрия Медведева отказаться от уголовных дел за картели

30.07.2018

Три крупнейших деловых объединения направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением рассмотреть возможность «полной декриминализации» картельных соглашений. Документ подписали: президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент «Деловой России» Алексей Репик, пишет РБК.

Недовольство бизнес-ассоциаций вызвал пакет законопроектов ФАС, разработанный в начале этого года. Согласно документу, максимальный срок лишения свободы за участие в картеле увеличивается с трех до четырех лет, а при условиях, когда картельный сговор совершают члены совета директоров или мажоритарные акционеры компаний — до восьми лет. Если же преступление совершается организованной группой, или с причинением особо крупного ущерба, или с извлечением дохода в особо крупном размере, или же с применением насилия (или его угрозой) — срок заключения может достигать 10 лет. На определенные уступки предпринимателям ФАС уже пошла. Согласно текущей версии ст. 178 УК, доходом картелей в крупном размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным доходом — 250 млн руб., крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб.

Авторы письма считают, что создание картелей можно эффективно пресекать путем высоких штрафов, которые сделают его невыгодным, это обеспечит «тот же уровень сдерживания нарушений, что и лишение свободы».

«С этой точки зрения бизнес-сообщество в принципе выступает против криминализации ответственности за заключение картельных соглашений и считает, что лица причастные к картельным соглашениям, не должны находиться в изоляции от общества», — говорится в письме.

Если правительство не готово к декриминализации этой сферы, авторы документа предлагают повысить уровень крупного дохода до 500 млн руб., а особо крупного — до 1 млрд руб. Крупный ущерб, по их замыслу, должен составлять 100 млн руб., а особо крупный — 300 млн руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
уголовная ответственность
картельный сговор
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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