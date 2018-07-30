Бизнес-объединения попросили Дмитрия Медведева отказаться от уголовных дел за картели

Три крупнейших деловых объединения направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением рассмотреть возможность «полной декриминализации» картельных соглашений. Документ подписали: президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент «Деловой России» Алексей Репик, пишет РБК.

Недовольство бизнес-ассоциаций вызвал пакет законопроектов ФАС, разработанный в начале этого года. Согласно документу, максимальный срок лишения свободы за участие в картеле увеличивается с трех до четырех лет, а при условиях, когда картельный сговор совершают члены совета директоров или мажоритарные акционеры компаний — до восьми лет. Если же преступление совершается организованной группой, или с причинением особо крупного ущерба, или с извлечением дохода в особо крупном размере, или же с применением насилия (или его угрозой) — срок заключения может достигать 10 лет. На определенные уступки предпринимателям ФАС уже пошла. Согласно текущей версии ст. 178 УК, доходом картелей в крупном размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным доходом — 250 млн руб., крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб.

Авторы письма считают, что создание картелей можно эффективно пресекать путем высоких штрафов, которые сделают его невыгодным, это обеспечит «тот же уровень сдерживания нарушений, что и лишение свободы».

«С этой точки зрения бизнес-сообщество в принципе выступает против криминализации ответственности за заключение картельных соглашений и считает, что лица причастные к картельным соглашениям, не должны находиться в изоляции от общества», — говорится в письме.



Если правительство не готово к декриминализации этой сферы, авторы документа предлагают повысить уровень крупного дохода до 500 млн руб., а особо крупного — до 1 млрд руб. Крупный ущерб, по их замыслу, должен составлять 100 млн руб., а особо крупный — 300 млн руб.