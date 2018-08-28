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Лента · В России
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Бизнес обозначил основные драйверы роста фармрынка

28.08.2018

В рамках третьей GMP-конференции, которая проходит в Казани, представители фармкомпаний обозначили условия, при которых российский фармрынок не замедлит своего развития.

В частности, генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов отметил, что наиболее актуальной является тема офсетных контрактов, но они должны быть доступны не на региональном, а на федеральном уровне.

Эксперт также обращает внимание на размер российского рынка: «Чтобы перейти на инновационный путь, денег на здравоохранение надо тратить больше. Поэтому необходимо найти сбалансированный подход по регулированию цен и доступа инноваций на рынке», – добавил он.

По мнению генерального директора компании «Новамедика» Александра Кузина, одним из ярких трендов будет цифровизация. При этом, считает эксперт, единственный путь в Клуб 80 + – это переход на систему лекарственного возмещения.

По словам президента ГК «Новартис в России» Вадима Власова, особенностью российского рынка является регулятивная среда: фармрынок находится под контролем сразу нескольких регуляторов, и их согласованная позиция по каждой инициативе может значительно улучшить процесс развития рынка.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Казань
GMP-конференция
Персоны
Власов Вадим
Президент группы компаний «Новартис» в России, региональный директор «Новартис» по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ
Кузин Александр

Генеральный директор «НоваМедика»
Родионов Петр

Генеральный директор Группы компаний «Герофарм»
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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