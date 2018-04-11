 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
152

Бизнес-семинар «Pharma Insight: Cумма Технологий» пройдет 25 апреля

11.04.2018

Для каждой фармкомпании важно очень четко выстроить в одну цепочку все элементы управления маркетингом и продажами: от контроля над маркетинговыми контрактами до прогнозирования спроса. На бизнес-семинаре «Pharma Insight: Cумма Технологий» специалисты Navicon покажут, как это сделать. Мероприятие пройдет 25 апреля в Лофте ВЕСНА.

Мы наглядно — на живом примере! — продемонстрируем, как наладить сквозной процесс планирования и исполнения маркетингового бюджета по продвижению фармпрепаратов через аптечные сети.

Мы научим:

  • Эффективно планировать маркетинговые бюджеты по сетям и конкретные активности в точках продаж.
  • Контролировать исполнение маркетинговых активностей медицинскими представителями.
  • Точно рассчитывать вознаграждения аптечным сетям на основе данных о вторичных продажах и маркетинговых активностях.
  • Считать эффективность в разрезе аптечных сетей, в том числе в территориальном разрезе.
  • Анализировать конкурентную среду по ключевым препаратам.
  • Видеть корреляцию работы полевого персонала с достигнутыми результатами по продажам.

На примере лучших практик продвижения фармпрепаратов через каналы аптечных сетей мы покажем, как связать в единую экосистему:

  • Систему трейд-маркетинга.
  • CRM.
  • Хранилище данных.
  • Бизнес-аналитику и предиктивную аналитику.

Отдельный блок семинара будет посвящен самой актуальной теме 2018 года: созданию системы маркировки фармацевтических препаратов в соответствии с ФЗ № 425.

Кроме того, эксперты Navicon расскажут о будущем фармацевтической отрасли — использовании механизмов роботизации (RPA) для выполнения рутинных операций в фармацевтическом производстве и управлении фармкомпанией.

Приходите, будет интересно!

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Время проведения: 25 апреля, с 10:00 до 14:00.

Место проведения: Лофт ВЕСНА, Спартаковский переулок, 2с1, подъезд №7.

В случае возникновения вопросов свяжитесь, пожалуйста, с Кети Сохадзе, менеджером по маркетингу компании Naviсon:

  • E-mail: ksohadze@navicons.ru
  • Телефон: +7 (495) 995-83-00

Источник публикации: Navicon

Материалы по теме
04.04.2018 Navicon вошел в TOP-10 крупнейших интеграторов систем управления НСИ
27.03.2018 Вебинар «Как делегировать бизнес-задачи роботам: пошаговая инструкция»
19.03.2018 Navicon адаптировал CRM-систему Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний
16.03.2018 Navicon локализовал ERP для российского офиса Smith&Nephew
13.03.2018 Navicon будет внедрять решения класса RPA в фармацевтических компаниях
Метки
Navicon
бизнес-семинар
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
10.04 — 12.04 14-й международный форум «MedSoft-2018»
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
11.04 HR конференция РБК 2018
11.04 X научно-практическая конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность – 2018: продолжение диалога»
11.04 Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения