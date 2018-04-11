Бизнес-семинар «Pharma Insight: Cумма Технологий» пройдет 25 апреля

Для каждой фармкомпании важно очень четко выстроить в одну цепочку все элементы управления маркетингом и продажами: от контроля над маркетинговыми контрактами до прогнозирования спроса. На бизнес-семинаре «Pharma Insight: Cумма Технологий» специалисты Navicon покажут, как это сделать. Мероприятие пройдет 25 апреля в Лофте ВЕСНА.

Мы наглядно — на живом примере! — продемонстрируем, как наладить сквозной процесс планирования и исполнения маркетингового бюджета по продвижению фармпрепаратов через аптечные сети.

Мы научим:

Эффективно планировать маркетинговые бюджеты по сетям и конкретные активности в точках продаж.

Контролировать исполнение маркетинговых активностей медицинскими представителями.

Точно рассчитывать вознаграждения аптечным сетям на основе данных о вторичных продажах и маркетинговых активностях.

Считать эффективность в разрезе аптечных сетей, в том числе в территориальном разрезе.

Анализировать конкурентную среду по ключевым препаратам.

Видеть корреляцию работы полевого персонала с достигнутыми результатами по продажам.

На примере лучших практик продвижения фармпрепаратов через каналы аптечных сетей мы покажем, как связать в единую экосистему:

Систему трейд-маркетинга.

CRM.

Хранилище данных.

Бизнес-аналитику и предиктивную аналитику.

Отдельный блок семинара будет посвящен самой актуальной теме 2018 года: созданию системы маркировки фармацевтических препаратов в соответствии с ФЗ № 425.

Кроме того, эксперты Navicon расскажут о будущем фармацевтической отрасли — использовании механизмов роботизации (RPA) для выполнения рутинных операций в фармацевтическом производстве и управлении фармкомпанией.

Приходите, будет интересно!

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Время проведения: 25 апреля, с 10:00 до 14:00.

Место проведения: Лофт ВЕСНА, Спартаковский переулок, 2с1, подъезд №7.

В случае возникновения вопросов свяжитесь, пожалуйста, с Кети Сохадзе, менеджером по маркетингу компании Naviсon:

E-mail: ksohadze@navicons.ru

ksohadze@navicons.ru Телефон: +7 (495) 995-83-00

Источник публикации: Navicon