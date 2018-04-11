Бизнес-семинар «Pharma Insight: Cумма Технологий» пройдет 25 апреля

Для каждой фармкомпании важно очень четко выстроить в одну цепочку все элементы управления маркетингом и продажами: от контроля над маркетинговыми контрактами до прогнозирования спроса. На бизнес-семинаре «Pharma Insight: Cумма Технологий» специалисты Navicon покажут, как это сделать. Мероприятие пройдет 25 апреля в Лофте ВЕСНА.
Мы наглядно — на живом примере! — продемонстрируем, как наладить сквозной процесс планирования и исполнения маркетингового бюджета по продвижению фармпрепаратов через аптечные сети.
Мы научим:
- Эффективно планировать маркетинговые бюджеты по сетям и конкретные активности в точках продаж.
- Контролировать исполнение маркетинговых активностей медицинскими представителями.
- Точно рассчитывать вознаграждения аптечным сетям на основе данных о вторичных продажах и маркетинговых активностях.
- Считать эффективность в разрезе аптечных сетей, в том числе в территориальном разрезе.
- Анализировать конкурентную среду по ключевым препаратам.
- Видеть корреляцию работы полевого персонала с достигнутыми результатами по продажам.
На примере лучших практик продвижения фармпрепаратов через каналы аптечных сетей мы покажем, как связать в единую экосистему:
- Систему трейд-маркетинга.
- CRM.
- Хранилище данных.
- Бизнес-аналитику и предиктивную аналитику.
Отдельный блок семинара будет посвящен самой актуальной теме 2018 года: созданию системы маркировки фармацевтических препаратов в соответствии с ФЗ № 425.
Кроме того, эксперты Navicon расскажут о будущем фармацевтической отрасли — использовании механизмов роботизации (RPA) для выполнения рутинных операций в фармацевтическом производстве и управлении фармкомпанией.
Приходите, будет интересно!
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Время проведения: 25 апреля, с 10:00 до 14:00.
Место проведения: Лофт ВЕСНА, Спартаковский переулок, 2с1, подъезд №7.
В случае возникновения вопросов свяжитесь, пожалуйста, с Кети Сохадзе, менеджером по маркетингу компании Naviсon:
- E-mail: ksohadze@navicons.ru
- Телефон: +7 (495) 995-83-00
Источник публикации: Navicon