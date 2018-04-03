Бюджет клинического исследования: планирование и оптимизация

16 марта 2018 г. в Москве состоялась встреча, посвященная формированию бюджета клинического исследования. На ней представители ОСТ поделились особенностями планирования проектных расходов, а также секретами прогнозирования и оптимизации необходимых изменений.

Руководитель отдела бюджетирования ОСТ Полина Краснова пояснила, что если все расходы разбить на гранты, проектные расходы и услуги КИО, то чаще всего при планировании недооценивается блок проектных расходов. Она отметила, что бюджеты, которые составляются командой ОСТ, насчитывают более 400 позиций, это позволяет максимально детально запланировать все траты. «Разумеется, есть такие строки бюджета, изменение по которым невозможно точно спрогнозировать до старта проекта. Это количество поправок к протоколу, число серьезных нежелательных явлений, запросы на уточнение данных и др. Чтобы с этим было удобно работать и ничего не могло помешать реализации проекта, мы можем заложить в контракт уровень допустимого отклонения от бюджета, услуги в рамках этого отклонения контролируются и одобряются спонсором, но это не требует дополнительных соглашений и не затрагивает сроки проведения исследования», – комментирует Полина Краснова.

Организаторы рассказали и о возможностях оптимизации бюджета. Например, проектные расходы на логистику уменьшаются за счет большого штата локальных мониторов и стратегического партнерства с обширной сетью вендоров, прошедших аудит. Ирина Петрова, директор по клиническим операциям: «Наша первостепенная задача – уровень сервиса. Поэтому мы всегда консультируем спонсоров, объясняя, что есть строки бюджета, на которых нельзя экономить. В первую очередь это касается грантов. Мы работаем с проверенными исследовательскими центрами, которые обеспечивают быстрый набор и должный уровень проведения исследования. Также мы всегда подчеркиваем важность мониторинга данных и выбора надежных вендоров».

На сегодняшний день командой ОСТ проведено более 260 исследований, получено более 120 регуляторных одобрений. Для спонсоров проводится бесплатная физибильность в рамках подготовки тендерного предложения и запуск проекта осуществляется в гарантированные сроки. Отлаженная система контроля качества позволила ОСТ пройти 60 аудитов фармацевтическими компаниями без существенных находок. Данные, собранные ОСТ в ходе исследований, принимаются FDA и EMA.

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Источник публикации: ОСТ