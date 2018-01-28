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Благотворительный аукцион собрал более миллиона рублей для фонда «Кислород»

28.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

В субботу 27 января в галерее «Агентство. Art Ru» прошел аукцион, собравший не только завсегдатаев, ценителей исскуства, но и представителей российской фарминдустрии. Публике было представлено 27 работ двух современных художников и двух фотографов. Вся вырученная сумма - 1,05 млн руб. - передана благотворительному фонду «Кислород», который занимается поддержкой людей с тяжелыми патологиями дыхательно-легочной системы.

Приветственное слово на аукционе сказала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина. Она поблагодарила организаторов за то, что аукцон устроен имеено в выходной день и у нее была возможность посетить его. «Это ведь не просто конференция, где обсуждаются проблемы фармрынка. Это мероприятие, которое позволяет нам всем почувствовать себя людьми. Государство, конечно, должно обеспечивать нас, но у него ограничены возможности. Поэтому соучастие общества позволяет сделать гораздо больше. Должна быть солидарная ответстветственность», – сказала Елена Максимкина.

Как отметил главный редактор «Фармацевтического вестника» Герман Иноземцев, выступавший модератором мероприятия, помощь общества пациентам с тяжелыми патологиями дыхательно-легочной системы необходима не только для покупки лекарств, которые не входят в государственные перечни и не могут покупать за государственный счет по тем или иным причинам, но и в других случаях. Например, в России за бюджетный счет делаются операции по пересадке легких, но это возможно сделать пока только в Москве, больным приходится снимать жилье в ожидании донора, тратить деньги на бытовые нужды.

PR менеджер Благотворительного фонда «Кислород» Светлана Ахмедзянова рассказала, что скоро такие операции будут делать в Краснодаре и Санкт-Петербурге, что значительно улучшит положение пациентов. «Для наших ребят такие мероприятия это дейвтительно глоток воздуха, – обратила она внимание. – Муковисцитоз в основном поражает легкие, из-за этого трудно дышать. Поэтому любая помощь – это в буквальном смысле для них глоток воздуха. Я говорю «ребята», но хочу отметить, что мы помогаем и детям, и взрослым. Но дело в том, что муковисцидоз – неизлечимое генетическое заболевание, с которым, увы, долго не живут, поэтому наши подопечные в основном молодые люди».

Идея проведения аукциона принадлежит галерее Art&Shock, а поддержала ее группа компаний «Сантэнс Сервис», которая в последенее время активно занимается темой исскуства и благотворительности. «В России есть давние традиции меценатства и благотворительности, и мы хотим их поддержать и продолжить, – рассказал президент ГК «Сантэнс Сервис» Олег Моисеенков. – Помощь можно оказать по-разному. С одной стороны художник помогает духовно, он влияет на душу человека прекрасным. С другой стороны можно помочь материально тем, чья жизнь зависит от этих пожертвований. Мы хотели соединить и меценатство, и благотворительность. Это пока первое мероприятие, но будут и другие».

На выставке живописи и фотографии «Глоток воздуха» были представлены работы художников Ольги Окуневой (Владимир) и Александра Вихрова (Афины), фотографов Анны Сержант (Краснодар) и Екатерины Басовой-Гонсалес (Кипр). Избранные произведения – 27 работ – были выставлены на аукционе, который провел старший научный сотрудник и куратор многих выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина Алексей Савинов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Логистическая группа "Сантэнс Сервис"
благотворительность
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23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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