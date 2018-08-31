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Лента · В России
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Более 2,5 тыс. пациентов приняли участие в наблюдательной программе нового релиз-активного препарата

31.08.2018

Подведены итоги Всероссийской наблюдательной неинтервенционной программы «ДИАМАНТ» по изучению эффективности и безопасности применения нового релиз-активного препарата Диваза у пациентов с когнитивными расстройствами. Все пациенты получали лечение комплексным препаратом Диваза, обладающим эндотелиопротективным и ноотропным действием, содержащим релиз-активные антитела к мозгоспецифическому белку S-100 и эндотелиальной NO-синтазе. В программе, проходившей в 2016–2017 годах, приняли участие 258 врачей неврологов из 30 городов России, обработаны данные 2583 пациентов в возрасте от 42 до 90 лет. Была выявлена значительная распространенность (91% случаев) когнитивных нарушений (КН) у пациентов амбулаторной неврологической практики с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ).

По словам национального координатора наблюдательной программы «ДИАМАНТ», заведующего кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова д.м.н., профессора Владимира Парфёнова, результаты программы показали высокую эффективность Дивазы в отношении КН у пациентов с ХИГМ: 3-месячный курс терапии способствовал значимому улучшению когнитивных функций. Владимир Парфёнов также отметил необходимость многоцентрового плацебо-контролируемого исследования для подтверждения эффективности и безопасности препарата. «Ранняя диагностика и эффективное лечение сосудистых заболеваний приобретает все большее значение, поскольку своевременное проведение адекватных лечебных мероприятий (отказ от курения и злоупотребления алкоголем, рациональное питание, адекватная физическая активность, нормализация артериального давления, прием в части случаев статинов, антиагрегантов или антикоагулянтов) способно привести к существенному снижению частоты церебральных осложнений в виде инсульта и деменции», – отметил Владимир Парфёнов.

Как известно, российская фармкомпания «Материа Медика Холдинг» под управлением член-корр. РАН Олега Эпштейна является разработчиком релиз-активных препаратов, которые уже используются для лечения заболеваний в различных терапевтических областях: неврология, гастроэнтерология, урология, эндокринология, пульмонология, лечение инфекционных заболеваний.

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Метки
Материа Медика Холдинг
Компании
Материа Медика Холдинг
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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